Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях и кто "лидирует"

За последние сутки в Украине обнаружили 13 371 нового больного коронавирусом. Из них детей - 652, медработников - 580.
Всего, по состоянию на утро 10 декабря, имеем 858 714 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 14 470 - летальные. 266 пациентов умерли за последние сутки. Это на 10 меньше, чем за предыдущие.
Преодолели болезнь 465 021 пациент, из них за последние сутки - 13 903, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1899, Запорожской - 1060, Днепропетровской - 835, Черкасской - 721 и Харьковской - 719 - областях.
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Ситуация в областях:
Киев - 86437 случаев;
Винницкая область - 19 206 случаев;
Волынская область - 27 194 случая;
Днепропетровская область - 46 891 случай;
Донецкая область - 27 678 случаев;
Житомирская область - 32 987 случаев;
Закарпатская область - 25 344 случая;
Запорожская область - 39 758 случаев;
Ивано-Франковская область - 40 007 случаев;
Киевская область - 46 211 случаев;
Кировоградская область - 6744 случая;
Луганская область - 7436 случаев;
Львовская область - 51 915 случаев;
Николаевская область - 22 621 случай;
Одесская область - 54 840 случаев;
Полтавская область - 27 772 случая;
Ровенская область - 35 034 случая;
Сумская область - 34 611 случаев;
Тернопольская область - 30 462 случая;
Харьковская область - 60 992 случая;
Херсонская область - 13 039 случаев;
Хмельницкая область - 33 426 случаев;
Черкасская область - 29 449 случаев;
Черновицкая область - 36044 случая;
Черниговская область - 22 616 случаев.
Кабинет министров введет в Украине полный локдаун с 8 по 24 января. Такие усиленные ограничения будут крайне необходимы, ведь в январе-феврале эпидемиологи прогнозируют осложнение ситуации традиционным ростом в этот период заболеваемости гриппом и ОРВИ. Важно подойти к этому периоду с наименьшими цифрами по заболеваемости коронавирусной болезни.
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