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среда, 09 декабря 2020 13:43

"Почти невозможно" - Кличко раскритиковал массовое тестирование украинцев на Covid

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&quot;Почти невозможно&quot; - Кличко раскритиковал массовое тестирование украинцев на Covid
Фото: REUTERS

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что провести массовое ПЦР-тестирование в Украине почти нереально.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

По мнению специалистов, отметил Кличко, такое тестирование может выявить более 25-30% бессимптомных носителей вируса. А чтобы массовое тестирование было эффективным, его необходимо проводить несколькими волнами по всей стране.

"Как недавно заявил премьер-министр, правительство готовит проект массового тестирования. Его якобы хотят провести в Киеве и всех крупных городах Украины. Во-первых, у нас нет такого количества тестов. Во-вторых, нужны передвижные лаборатории, специалисты, что в них будут работать. И, к сожалению, таких возможностей у государства я сегодня не вижу ", - сказал городской голова.

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Кличко также высказался относительно массового тестирования на коронавирус во Львове. По его информации, такое тестирования пока не планируется.

"Только для одного Львова это будет стоить примерно 500 млн грн. Не считая стоимости организации тестирования. Вы можете представить сколько на это нужно средств столицы, где население в несколько раз больше?", - резюмировал мэр.

По состоянию на 9 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1728. Вчера болезнь диагностировали в 1475 человек. В общем подтвержденных случаев - 84 538. По словам Виталия Кличко, Киев делает наибольшее количество тестов из всех городов Украины - более 400 на 100 тыс. населения.

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09
декабря

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