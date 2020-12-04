Сколько украинцев поддерживают массовое тестирование

В эффективность тестирования и изоляции инфицированных верят 73% украинцев, не верят 19% респондентов. Фото: pixabay

79% украинцев поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию выявленных больных как средство борьбы с коронавирусом.

Против такой инициативы 17% респондентов, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В эффективность тестирования и изоляции инфицированных верят 73% украинцев, не верят 19% респондентов.

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Опрос проводила социальная группа "Рейтинг" 27 ноября - 1 декабря 2020 года среди 1,2 тыс. респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: личное формализованное интервью - face-to-face. Ошибка репрезентативности исследования: не более чем 2,8%.

Также по данным этого опроса в начале декабря 2020 года половина украинцев, 50%, больше боится экономических последствий коронакризиса для своей семьи. В то же время треть, 34%, больше боится заболеть коронавирусом, чем финансовых трудностей.

Провести массовую проверку граждан на предмет носителей Covid-19 намерена власть Украины из-за массового роста заболевания. В приоритете - областные центры и города с населением более 100 тыс. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.