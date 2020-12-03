Украинцев массово протестуют на Covid-19: назвали города-приоритеты

Украинцам устроят тотальное тестирование на Covid-19. фото: t.me/KyivCityOfficial

Провести массовую проверку граждан на предмет носителей Covid-19 намерена власть Украины из-за массового роста заболевания.

В приоритете - областные центры и города с населением более 100 тыс. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Корреспондент.

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"Кабмин работает над проектом тотального тестирования на Covid-19. Приоритеты - Киев и область, областные центры и крупные города с населением свыше 100 тыс. человек", - рассказал премьер.

В категорию "100+" попадает почти 40 городов на контролируемой Украиной территории, в которых проживает около 15 млн человек. То есть более трети граждан.

Кабинет министров не будет продолжать ограничения, которые последние 3 недели действовали в выходные дни. На всей территории Украины будут действовать ограничения оранжевой зоны.