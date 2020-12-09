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среда, 09 декабря 2020 12:52

Таких цифр еще не было: коронавирус установил тревожный рекорд в Киеве

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По состоянию на 9 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1728. Вчера болезнь диагностировали в 1475 человек. В общем подтвержденных случаев - 84 538.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко
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Заболел также 71 медик

"В больницы столицы госпитализировали 127 пациентов. Это самое большое количество госпитализированных за сутки. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели 636 человек. Всего коронавирус преодолели 26 403 жителя Киева. Умерли 34 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 1498 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:
- 983 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;
- 611 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;
- 71 девочка от 2 до 17 лет и 63 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 300, Деснянском - 260, Днепровском районе - 245 случаев.

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В стационарах медучреждений города лечится 2001 Covid-больной, из них 8 детей.

"1201 пациент в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1419 человек. Под аппаратами ИВЛ - 30 больных. Заполненность коек почти 50 процентов", - рассказал мэр.

Кличко добавил, что обострились и сезонные заболевания в городе - грипп и ОРВИ. Зарегистрировали уже более 12,8 тыс. случаев. Количество больных увеличивается.

За последние сутки в Украине обнаружили 12 585 новых больных коронавирусом. Из них детей - 654, медработников - 682. По состоянию на утро 9 декабря имеем 845 343 лабораторно подтвержденных случая Covid-19.

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09
декабря

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