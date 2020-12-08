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вторник, 08 декабря 2020 19:15

Чем бесплатно помогает Киев во время захоронений умерших от Covid

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Чем бесплатно помогает Киев во время захоронений умерших от Covid
С начала эпидемии осуществлено 110 кремаций лиц, умерших от вируса. Фото: InfoResist

В Киеве утверждены методические рекомендации по захоронению умерших с подозрением или подтвержденной болезнью Covid-19.

Указанные советы учитывают рекомендации Всемирной организации здравоохранения, рассказали в пресс-службе заместителя главы КГГА Петра Пантелеева.

"В соответствии с указаниями, утвержденными на уровне города, все ответственные лица на всех этапах при доступе и контакте с телом умершего должны иметь средства индивидуальной защиты. Рекомендованным способом является кремация умерших с подозрением или подтверждением респираторной болезни Covid-19. Город оказывает помощь в вопросе кремации лиц, умерших от вируса. Бесплатными является кремация, урна и оформления соответствующих документов", - сообщили в пресс-службе для "Сегодня".

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Согласно рекомендациям, гроб с телом умершего принимают на кремацию в закрытом виде. Процедура кремации не предусматривает прощание из соображений безопасности. При погребении запрещено пребывание более 10 человек. Расстояние между ними - не менее 1,5 м.

"С начала эпидемии осуществлено 110 кремаций лиц, умерших от вируса. Однако, следует отметить, что осуществляются и захоронения. Они проводятся на различных открытых кладбищах города", - добавили в пресс-службе.

По состоянию на 8 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1475. Умерли за прошедшие сутки 23 больных. Всего жертвами Covid-19 с начала пандемии в Киеве стали 1464 человека.

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Дата
08
декабря

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