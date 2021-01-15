Колонны спецтехники боролись с метелью в Киеве: видео ночных чисток

В ночь на 15 января 413 единиц спецтехники боролось с последствиями метели в Киеве.

К работе привлекли колонны большой и малой техники, которые очищали проезжие части от снега, сообщила КК "Киевавтодор".

Автор: скриншот Google Maps Киев стоит в пробках

"37 бригад по ручной уборке в течение ночи расчищали тротуары и остановки общественного транспорта. На рассвете количество работников с ручной уборки увеличили из-за интенсивности осадков", - говорится в сообщении.

С начала непогоды всего использовали 2273 т соли, 1635 т песчано-соляной смеси, 96 тыс. л жидких хлоридов.

Из-за осадков столичные магистрали заблокировали пробки. Это подтверждают данные сервиса Google Maps.

Почти полностью парализован в обе стороны Южный мост, а также мост Патона в направлении центра. На Дарницком мосту тянучка в сторону правого берега.

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С 14 января во всех районах столицы начали работать более 30 пунктов обогрева.