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понедельник, 19 июля 2021 19:15

Кличко - 50. Чем хвастается мэр в соцсетях в юбилей
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Виталий Кличко празднует полувековой юбилей. 19 июля ему исполнилось 50 лет. За это время он стал всемирно известным боксером, политиком и трижды переизбирался на пост мэра Киева.

С самого утра соцсети градоначальника пестрят постами, посвященными его 50-летию.

Мер-юбиляр на фото держит две 25-килограммовые гири
Фото: Виталий Кличко
По случаю 50-летнего юбилея Кличко обнародовал фото с обнаженным торсом
После завершения спортивной карьеры Кличко продолжает усиленные тренировки: занимается в спортзале, бегает и ездит на велосипеде
Мэр держит штангу
Кличко прыгнул с парашютом с высоты 5 тыс. м, выполняя трюки в воздухе

Он опубликовал 20-минутное видео под названием "Кличко. История первых 50 раундов". Ролик содержит фотографии молодого мэра, съемки боксерских поединков, видео с Евромайдана и инспекций строительных объектов города.

В 2012 году Кличко оставил боксерскую карьеру. Однако продолжает тренироваться и остается в спортивной форме. Именно этому посвящено второе видео юбиляра.

Он показал, как прыгает с парашютом с высоты 5 тыс. м, покоряет гору Казбек высотой более 5 тыс. м, преодолевает на велосипеде дистанцию ​​в 50 км и подтягивается на перекладине 50 раз.

Кличко также известен своими цитатами-ляпами, за которые его часто высмеивают. К этому относится с самоиронией. В прошлом году даже издал иллюстрированный сборник собственных крылатых выражений "Кто не слышал, тот увидит!".

Среди "перлов" Кличко:

"Мост, устал";
"Пора готовиться к земле";
"Александр, как вас зовут?";
"Я не вижу абсолютно никаких ароматов";
"Завтра человек будет жаловаться, что умер";
"Я встречался с погибшими полицейскими и демонстрантами";
"У меня два заместителя, четыре из которых лежат в Кабмине".
"Не все могут смотреть в завтрашний день. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".

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Виталий Кличко родился в 1971 году в поселке Беловодске в Кыргызстане. Отец - офицер авиации, мать - служащая. Имеет младшего брата Владимира - тоже именитый боксер. В 1984-м семья переехала в Украину. Боксом Кличко начал заниматься с 14 лет. Позже закончил Переяслав-Хмельницкий педагогический институт им. Михаила Драгоманова по специальности "преподаватель физвоспитания". Кличко - шестикратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, The Ring, серебряный призер чемпионата мира по боксу среди любителей по версии AIBA, трехкратный чемпион Украины по боксу среди любителей, чемпион I Всемирных игр военнослужащих в тяжелой весовой категории. Он провел 47 боев, в которых потерпел два поражения.

Кличко принимал активное участие в Революции достоинства. С 2014-го по настоящее время занимает должность мэра Киева и председателя КГГА. На выборах столичного мэра, которые состоялись 25 октября 2019 года, Виталий Кличко одержал победу в первом туре. За него проголосовал 365 161 избиратель - 50,52%.

Кличко женат. Жена - Наталья Егорова - бывшая спортсменка и фотомодель. Супруги воспитывают двух сыновей и дочь.

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