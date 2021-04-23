Киевсовет выкупит участки под парк на берегу Днепра

В столице между улицей Никольско-Слободской и Броварским проспектом создадут парк. Фото: kmr.gov.ua

В Киеве, рядом со станцией метро "Левобережная", между улицей Никольско-Слободской и Броварским проспектом, создадут парк.

Такое решение принял Киевсовет 22 апреля, на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва. Решение поддержали 89 депутатов.

Как повиодмив депутат Киевского городского совета, председатель Постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев, для создания нового парка Киевский горсовет планирует выкупить три земельных участка. Их площади равны 2,6 га, 2 га и 1,8 га. Ориентировочная стоимость указанных земельных участков составляет 182 800 000 грн.

Сейчас участками обладает акционерное общество "Государственный сберегательный банк Украины".

Право собственности на землю в районе, где с 2011 года начали возводить жилой компекс, перешло в "Ощадбанк" в 2016-м из-за долгов застройщика.

И когда 2018 году застройщик попытался расширить границы ЖК, местные жители вышли на протест. Позже создали петицию с требованием сохранить набережную зону на Никольской Слободке.

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"Учитывая то, что в Днепровском районе не хватает зеленых зон, местная громада полностью поддерживает обустройство новых озелененных территорий общего пользования и активно выступает против их застройки", - отметил председатель профильной депутатской комиссии.

В историческом центре Подола на ул. Петра Сагайдачного создадут качественную рекреационную зону для киевлян и гостей города. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский. По его словам, проект уже имеет экспертное заключение и утвержден распоряжением КГГА №930.