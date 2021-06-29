Киевскую область засыпает градом: видео

Непогода бушует под Киевом. Фото: pixabay.com

Во вторник, 29 июня, Киевскую область накрыла непогода. В Броварах прошел мощный ливень с градом.

Об этом сообщил KIEVMAP в Telegram.

"Тем временем Бровары засыпает градом", - говорится в посте.

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Непродолжительный ливень сопровождался шквальным ветром. Серьезных подтоплений и разрушений в городе нет.

По прогнозу синоптиков, шквальный ветер и гроза сохранятся в области до конца суток.

В эти выходные, 26 июня, в Киевской области выпал град больших размеров. Его наблюдали в Фастове, Боярке, Бородянке и селе Белогородка Бучанского района.