Киевскую область засыпает градом: видео

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
2 Просмотров: 432
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Просмотров: 972
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 432
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 864
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1773
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1305
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Просмотров: 7948
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 612
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 441
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 774
Фото
Все фото
10
5
13
9
6
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу &quot;вагнеровцев&quot;
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
В Киеве заметили яркие пассажирские автобусы - фото
В Киеве заметили яркие пассажирские автобусы - фото
ФЛП с гробом идут к Офису президента. Начались столкновения с силовиками
ФЛП с гробом идут к Офису президента. Начались столкновения с силовиками
Над Киевом навис &quot;атомный гриб&quot;: впечатляющее фото
Над Киевом навис "атомный гриб": впечатляющее фото
Легендарные танцоры позировали перед камерой в киевском метро
Легендарные танцоры позировали перед камерой в киевском метро
Видео
Все видео
Киевскую область засыпает градом: видео
Киевскую область засыпает градом: видео
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
В центре Киева подрались женщины
В центре Киева подрались женщины
Блогер метит на место Кличко. Мэр отреагировал стихом
Блогер метит на место Кличко. Мэр отреагировал стихом
Интервью
1/5
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1638
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 711
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 387
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 486
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 1044
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 756
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
вторник, 29 июня 2021 14:36

Киевскую область засыпает градом: видео

  Комментировать
Киевскую область засыпает градом: видео
Непогода бушует под Киевом. Фото: pixabay.com

Во вторник, 29 июня, Киевскую область накрыла непогода. В Броварах прошел мощный ливень с градом.

Об этом сообщил KIEVMAP в Telegram.

"Тем временем Бровары засыпает градом", - говорится в посте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Град, шквалы и смерчи: погода удивит в последний день июня

Непродолжительный ливень сопровождался шквальным ветром. Серьезных подтоплений и разрушений в городе нет.

По прогнозу синоптиков, шквальный ветер и гроза сохранятся в области до конца суток.

В эти выходные, 26 июня, в Киевской области выпал град больших размеров. Его наблюдали в Фастове, Боярке, Бородянке и селе Белогородка Бучанского района.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киевскую область засыпает градом: видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июня

Расстреляли бывшего военного министра

На воду спустили судно нового типа

Создали самую жестокую террористическую организацию

Как Украина Швецию на Евро победила

Самое читаемое
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 9234
Штамм коронавируса &quot;Дельта&quot; передается за считанные секунды
Штамм коронавируса "Дельта" передается за считанные секунды Просмотров: 6984
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
 Просмотров: 6507
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
5
 1 Просмотров: 5022
Самая популярная блогер Украины эротично изгибалась в откровенном купальнике
Самая популярная блогер Украины эротично изгибалась в откровенном купальнике
5
 Просмотров: 4302
Новости Киева
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
10
 2 Просмотров: 441
В Киеве заметили яркие пассажирские автобусы - фото
В Киеве заметили яркие пассажирские автобусы - фото
5
 Просмотров: 684
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
 1 Просмотров: 828
На Украину надвигается шторм: где ждать непогоду
На Украину надвигается шторм: где ждать непогоду Просмотров: 873
6 ч. в дороге: Укрзализныця запускает "Интерсити" из Киева в Тернополь
6 ч. в дороге: Укрзализныця запускает "Интерсити" из Киева в Тернополь Просмотров: 162
Больше всего комментируют
28
"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка
4
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
2
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Голосов: 6830
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть