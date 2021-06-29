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вторник, 29 июня 2021 13:34

Град, шквалы и смерчи: погода удивит в последний день июня

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30 июня в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Вблизи этих областей завтра разляжется зона встречи воздушных потоков или линия сходимости, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Вдоль таких линий часто собираются кучево-дождевые облака.

"Именно в таких местах льют дожди и гремят грозы с различными сопутствующими явлениями типа шквалов, града и даже порой смерчей. Вечером осадки усилятся и распространятся на Винниччину, Житомирщину, Кропивницкий с районами, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
 

Также грозовые дожди пройдут в среду днем на северо-востоке страны. Регионы, которые не попали в этот перечень, ждет сухая погода. Температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах +25...30°С.

В Киеве в завершающий день дебютного летнего месяца дождя не будет, днем ожидается около +28°С.

Июль начнется теплой погодой с периодическими грозовыми дождями.

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29 июня в Киеве и области объявили штормовое предупреждение. Ожидается гроза со шквальным ветром. В Украине до конца суток, кроме большинства южных областей, также прогнозируют грозы.

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Дата
29
июня

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