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суббота, 26 июня 2021 16:47

Украинцы постятся град - впечатляющие фото
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Киевскую область засыпал град
Фото: "Апостроф"
Киевскую область засыпал град
Киевскую область засыпал град
Киевскую область засыпал град
Киевскую область засыпал град

На Киевщине выпал град больших размеров.

Град наблюдают в Фастове, Боярке, Бородянке и селе Белогородка Бучанского района.

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Люди делают и публикуют фото града.

"За свои 55+ мне еще не приходилось видеть такую стихию. Сначала с неба упала градина! Мы ее даже успели рассмотреть. Как будто замороженная в специальной форме. Идеальный, симметричный, цветочный рисунок с крестом посередине. А потом их посыпалось столько!" - написала в Facebook жительница Белогородки Татьяна Каменская.

26-27 июня по всей территории Украины прогнозируют сильные ливни, град, шквальный ветер 15-20 м/с. В связи с осадками, на реках Карпатского региона ожидается подъем уровня воды на 0,3-1,3 м, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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