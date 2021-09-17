Киевское метро предупредило о закрытии нескольких станций

В субботу, 18 сентября, возможны изменения в работе трех станций столичного метро. Причина - проведение на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Динамо" - "Александрия".
Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.
"Возможно ограничение (или закрытие. - Gazeta.ua) на вход станции Олимпийская перед началом футбольного матча и после окончания игры станций Олимпийская, Дворец спорта и Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.
Футбольный поединок начнется в 19:30.
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В столичном метро предупредили об ограничениях в работе из-за Covid-19. Цель - уменьшить скопления людей.
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