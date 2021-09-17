Киевское метро предупредило о закрытии нескольких станций

Вечером 18 сентября ограничения на вход на трех станциях метро. Фото: УНИАН

В субботу, 18 сентября, возможны изменения в работе трех станций столичного метро. Причина - проведение на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Динамо" - "Александрия".

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Возможно ограничение (или закрытие. - Gazeta.ua) на вход станции Олимпийская перед началом футбольного матча и после окончания игры станций Олимпийская, Дворец спорта и Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Футбольный поединок начнется в 19:30.

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В столичном метро предупредили об ограничениях в работе из-за Covid-19. Цель - уменьшить скопления людей.