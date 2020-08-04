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вторник, 04 августа 2020 22:20

Киевский террорист: почему ему не избрали меру пресечения

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Киевский террорист: почему ему не избрали меру пресечения
Террорист требовал перевод подозрения. Фото: СБУ

Суд не смог избрать меру пресечения террористу Сухроб Каримову, который 3 августа захватил и угрожал взорвать отделение банка в Киеве.

Требовал, чтобы текст подозрения перевели на русский, а когда судья отказалась это сделать, заявил ей отвод. Об этом рассказал прокурор Александр Жила, передает УНИАН.

Адвокат Каримова заявила отвод судье Галине Матийчук на основании того, что та отказалась удовлетворить его ходатайство о переводе текста подозрения на русский язык.

Судья мотивировала свой отказ тем, что Каримов еще в 2013 году получил вид на жительство в Украине на 10 лет. Он должен понимать украинский язык, поскольку это обязательное условие для получения такого документа.

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Каримов обеспечен переводчиком, который владеет узбекским языком, поскольку он является гражданином Узбекистана. Вчера, когда Каримов знакомился с текстом подозрения, ему разъяснили его суть на русском языке. Он написал по-русски, что подозрение понял, но с ним не соглашается.

Судебное заседание по этому делу продолжится завтра.

3 августа около 12.00 в отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" пришел мужчина с сумкой. Сказал, что с собой взрывчатку и попросил вызвать полицию и журналистов. Выяснилось, что террорист - гражданин Узбекистана, 32-летний Сухроб Рахманович Каримов. Его задержали около 15.10 в ходе спецоперации. Взрывчатку не нашли.

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Дата
04
августа

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