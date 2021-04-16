Киевский бизнес "плюет" на карантин: показали, как

 
Ексклюзивы
1/5
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 324
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1017
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 864
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 243
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 765
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1629
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 441
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1323
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 612
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 126
Фото
Все фото
3
4
8
8
7
Стартовала &quot;Большая стройка&quot; транспортных развязок под Киевом
Стартовала "Большая стройка" транспортных развязок под Киевом
В Киеве обустраивают Аллею нот Кузьмы Скрябина: фото проекта
В Киеве обустраивают Аллею нот Кузьмы Скрябина: фото проекта
В Киеве со скандалом сносили &quot;наливайки&quot;: подборка фото
В Киеве со скандалом сносили "наливайки": подборка фото
Исчезновение и поиски 2-летнего мальчика: новые подробности от отца и полиции
Исчезновение и поиски 2-летнего мальчика: новые подробности от отца и полиции
Холодильник не пролез: мужчина из окна выбросил половину квартиры
Холодильник не пролез: мужчина из окна выбросил половину квартиры
Видео
Все видео
В центре Киева полиция ловила "писающего мальчика"
В центре Киева полиция ловила "писающего мальчика"
Киевский бизнес "плюет" на карантин: показали, как
Киевский бизнес "плюет" на карантин: показали, как
Три машины полностью сгорели, потому что другие не давали проехать
Три машины полностью сгорели, потому что другие не давали проехать
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Столичные предприниматели окружили здание КГГА и вспомнили о "лихих 1990-х"
Столичные предприниматели окружили здание КГГА и вспомнили о "лихих 1990-х"
Интервью
1/5
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 765
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1629
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 747
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1323
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 873
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 апреля 2021
Просмотров: 279
Яка вона повільна
Весна, виявляється, довга — як в армії. Мабуть, якраз там я й прожив її востаннє всю, од самого початку до переходу в літо. Там її ніяк не ...
пятница, 16 апреля 2021 15:16

Киевский бизнес "плюет" на карантин: показали, как

  Комментировать
Киевский бизнес &quot;плюет&quot; на карантин: показали, как
Карантин в Киеве: два рестораны погрели на нарушении. Фото: pixabay.com

В четверг, 15 апреля, закрыли два столичных ресторана "Хлебный", которые работали с нарушением карантина. Речь идет о заведениях на ул. Льва Толстого, 1/61 и Богдана Хмельницкого, 32.

В общем проверили 32 ночных заведения, сообщила пресс-служба КГГА.

"На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составлены протоколы. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тыс. грн, а заведение ждет штраф от 34 до 170 тыс. грн", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Набитый посетителями ресторан Киева "забыл" о карантине

5 апреля в Киеве усилили карантин. Строгие запреты продлили как минимум до 30 апреля апреля. Заведения общественного питания могут работать только на вынос или доставку, как и должны с 20 марта.

С 15 апреля в Киеве кафе и ресторанам позволили устанавливать летние площадки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киевский бизнес "плюет" на карантин: показали, как». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
апреля

Суд признал вопросы референдума неконституционными

Впервые женщина-пилот перелетела через Ла-Манш

Основали ведущее учебное заведение

200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы

В результате взрыва в порту погибли почти 600 человек

Похоронная процессия побила витрины магазинов

Студент замкнул все двери и расстреливал других студентов и преподавателей

Как бороться со стрессом

Скандального журналиста расстреляли во время пробежки

Самое читаемое
Участница &quot;голой&quot; фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление
Участница "голой" фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление Просмотров: 20457
Alyona Alyona в необычных образах спародировала Рианну, Каменских и Майли Сайрус
Alyona Alyona в необычных образах спародировала Рианну, Каменских и Майли Сайрус
4
 Просмотров: 11988
Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны
Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны
 Просмотров: 10971
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
 Просмотров: 9819
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире 5 Просмотров: 7551
Новости Киева
25-летняя женщина бесследно исчезла по дороге к подруге
25-летняя женщина бесследно исчезла по дороге к подруге Просмотров: 9
В центре Киева полиция ловила "писающего мальчика"
В центре Киева полиция ловила "писающего мальчика"
 Просмотров: 234
Смертельная авария на майдане Независимости: к каким выводам пришло следствие
Смертельная авария на майдане Независимости: к каким выводам пришло следствие Просмотров: 207
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
5
 Просмотров: 315
Мужчина похитил собственный автомобиль, чтобы "сбить" деньги за страховку
Мужчина похитил собственный автомобиль, чтобы "сбить" деньги за страховку Просмотров: 81
Больше всего комментируют
5
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
3
Большинство - за продолжение: спросили мнение киевлян о жестком локдауне
2
Разрыв между Вирастюком и Шевченко уже не 749 голосов - "Чесно"
2
Избили и оставили траурные венки: "покупатели" фермерского хозяйства требовали $700 тыс.
1
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
Голосов: 6724
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть