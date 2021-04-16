Киевский бизнес "плюет" на карантин: показали, как

Карантин в Киеве: два рестораны погрели на нарушении. Фото: pixabay.com

В четверг, 15 апреля, закрыли два столичных ресторана "Хлебный", которые работали с нарушением карантина. Речь идет о заведениях на ул. Льва Толстого, 1/61 и Богдана Хмельницкого, 32.

В общем проверили 32 ночных заведения, сообщила пресс-служба КГГА.

"На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составлены протоколы. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тыс. грн, а заведение ждет штраф от 34 до 170 тыс. грн", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Набитый посетителями ресторан Киева "забыл" о карантине

5 апреля в Киеве усилили карантин. Строгие запреты продлили как минимум до 30 апреля апреля. Заведения общественного питания могут работать только на вынос или доставку, как и должны с 20 марта. С 15 апреля в Киеве кафе и ресторанам позволили устанавливать летние площадки.