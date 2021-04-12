Набитый посетителями ресторан Киева "забыл" о карантине

В Киеве на ул. Соломенской полицейские прекратили работу еще одного учреждения, нарушавшего карантин.
Об этом сообщила патрульная полиция города.
Отмечается, что о нарушителе сообщил возмущенный заявитель вечером 11 апреля.
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"Патрульные, прибывшие на место, наткнулись на закрытые двери ресторана. Однако с закрытого заведения как раз выходили люди, и патрульные попали внутрь. Зал ресторана был заполнен посетителями", - говорится в сообщении.
Администратор заведения сообщила инспекторам будто ей разрешили работать. Патрульные составили на женщину протокол.
5 апреля в Киеве усилили карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. Заведения общественного питания могут работать только на вынос или доставку, как и должны с 20 марта.
В Киеве не планируют разрешать работу летних площадок у общепита из-за действия жесткого карантина.
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