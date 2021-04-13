Жесткий карантин в Киеве продолжили до 30 апреля

В столичных больницах с Covid-19 лежит 4261 человек. Фото: Reuters

В Киеве усиленные карантинные ограничения продлили еще на 2 недели - до 30 апреля.

Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в Киеве не улучшается, сегодня утром эпидемиологическая комиссия города приняла решение о продлении суровых ограниченных мер на 2 недели, то есть до 30 апреля", - сообщил Кличко.

Продолжают действовать все предыдущие ограничения. В частности, остаются закрытыми школы и детские сады. Общественный транспорт продолжает работу исключительно по спецпропускам. Заведения общественного питания будут работать только на вынос/доставку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцев заразились коронавирусом за последние сутки

За минувшие сутки в Киеве на коронавирус заболели 1457 человек. 47 инфицированных умерли.

Украинское Министерство здравоохранения обнародовало состав вакцин против коронавируса, которым уже прививали и планируют прививать украинцев. Состав препаратов зависит от технологии, которая использовалась для их разработки.