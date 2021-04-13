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вторник, 13 апреля 2021 13:41

Возле столичных кафе и ресторанов появятся летние площадки

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Возле столичных кафе и ресторанов появятся летние площадки
Ресторанам разрешили устанавливать летние площадки. Фото: pixabay.com

С 15 апреля в Киеве кафе и ресторанам позволили устанавливать летние площадки.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.

В ведомстве отметили, что разрешение касается только монтирования террас. Полноценно же работать они пока не смогут.

"Работать открытые "залы" смогут только после полного снятия карантина. Пока Киев не выйдет из красной зоны, об открытии летних площадок в работе учреждений речь не идет", - говорится в сообщении.

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5 апреля в Киеве усилили карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. Заведения общественного питания могут работать только на вынос или доставку, как и должны с 20 марта.

Традиционный старт "сезона террас" у кафе и ресторанов в столице должен был состояться 1 апреля. Однако из-за действия строгого карантина его отложили на неопределенный срок.

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Дата
13
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