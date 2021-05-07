КиевПрайд перенесли на осень

КиевПрайд не состоится в июне. Фото: "Главком"

В Киеве мероприятие ЛГБТ-сообщества КиевПрайд в этом году пройдет в сентябре, а не в июне.

Об этом в Facebook сообщила ОО "КиевПрайд".

"В связи с пандемической ситуацией ПрайдМисяць2021 пройдет не в июне, как обычно, а в сентябре. Даты и условия проведения будет объявлено позже. Но это обязательно произойдет", - говорится в сообщении.

Для проведения мероприятий выбран организационный комитет. Касательно проведения Марша равенства организаторы сообщат позже.

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Марш равенства в Киеве в прошлом году состоялся 21 июня. Однако в связи с карантином мероприятие впервые в истории украинского прайд-движения прошло в онлайн-формате. В тот же день также состоялся большой медиа-марафон союзников и союзников ЛГБТ+.