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четверг, 18 февраля 2021 15:03

Киевом курсирует электробус за 15 млн

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В течение 2 дней на автобусных маршрутах №24 и №55 столицы будет курсировать электробус белорусского производства в исследовательском режиме. Транспорт не будет перевозить пассажиров.

Об этом рассказал заместитель главы КГГА Александр Густелев.

Автор: КГГА
  Электробус курсирует в испытательном режиме. Пассажиров не перевозит
Электробус курсирует в испытательном режиме. Пассажиров не перевозит

"Преимуществами электробусов является их экономичность в эксплуатации и экологичность. Однако ценовой аспект надо тоже учитывать. Цена этого электробуса составляет около 15 миллиона гривен. Это более чем в 2 раза дороже похожего по параметрам дизельного автобуса с двигателем Евро-5. Кроме того, полноценное внедрение электробусов на маршруты неразрывно связано с созданием дорогостоящей инфраструктуры, которую надо строить "с нуля", - отметил Густелев.

По его словам, городу важно выяснить, насколько эффективным будет электробус в работе зимой при низкой температуре. Речь идет именно о тестировании, а не о закупке указанной модели электробусов у этого производителя.

В течение 2021-2023 годов запланировано постепенное внедрение электробусов на столичные маршруты, заверил чиновник.

Автор: КГГА
  Стоит этот электробус 15 млн грн
Стоит этот электробус 15 млн грн

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Киев планирует приобрести 20 электробусов по Киотскому протоколу. Это не кредитные средства, их не надо возвращать из бюджета города. Решение было принято на заседании комиссии 2 февраля 2021 года. По словам инициатора решения депутата Киевсовета Евгении Кулебы, приобретение электрических автобусов позволит уменьшить выбросы парниковых газов и улучшит экологию столицы.

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