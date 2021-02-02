Киевсовет приблизил закупку электроавтобусов для столицы

Электроавтобусы могут появиться на киевских дорогах. Фото: "Вечерний Киев"

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития поддержала проект решения о закупке электрических автобусов для столицы.

Решение было принято на заседании комиссии во вторник, 2 февраля, пишет "Вечерний Киев".

По словам инициатора решения депутата Киевсовета Евгении Кулебы, приобретение электрических автобусов позволит уменьшить выбросы парниковых газов и улучшит экологию столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я раздражен" - министр окружающей среды раскритиковал закупку дизельных автобусов для Киева

Киев планирует закупить 20 электроавтобусов, чтобы заменить устаревший транспорт. На левом берегу, в частности. По мнению депутата, там троллейбусов курсирует меньше.

Автобусы закупят в рамках реализации проекта целевых экологических инвестиций. За эти средства город должен побороться на конкурсной основе. Проект не требует выделения бюджетных средств.

Поставленные автобусы должны быть по Киотскому протоколу.

Повышение стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева городскими властями не рассматривается.