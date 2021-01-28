Подорожание проезда в транспорте Киева: власть сделала заявление

У Кличко прокомментировали возможное подорожание проезда в транспорте. Фото: "РБК-Украина"

Повышение стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева городскими властями не рассматривается.

Об этом сообщила Анна Голосинска, заведующая сектором по связям с общественностью Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

"Я даже не знаю, что комментировать, потому что это вопрос у нас не обсуждался. Насколько я знаю, то вопрос повышения обсуждается частными перевозчиками, потому что карантин, ограничения, и они на грани банкротства. Но что касается муниципального транспорта, то пока что вопрос тарифа не обсуждается, о повышении тарифа речи нет", - заверила Голосинска в комментарии для УНИАН.

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Слухи о повышении стоимости проезда в столичном транспорте до 20 грн за поездку появились недавно.

В метрополитене не исключают, что со временем стоимость проезда может измениться, сообщило в Facebook сообщество dtp.kiev.ua. Однако на сколько подорожает пока что неизвестно.

"Мы не отрицаем, что когда-то киевская власть может пересмотреть цены на проезд. Но пока что таких дискуссий нет", - рассказали в предприятии.

2020 года проезд в городском транспорте подорожал на 7,8%. То есть в среднем цена выросла с 5,1 грн до 5,5 грн. Самая высокая стоимость проезда в Киеве.