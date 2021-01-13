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среда, 13 января 2021 14:33

Подорожал проезд - где самая высокая цена

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2020 года проезд в городском транспорте подорожал на 7,8%.

То есть в среднем цена выросла с 5,1 грн до 5,5 грн, сообщили в Государственной службе статистики

При этом бензин А-95 подешевел за год на 11,1% до 25 грн за 1 л, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельное топливо - на 12,4% до 24,1 грн . Зато газ для автомобилей подорожал на 1,4% до 12,7 грн за 1 л.

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Также в ведомстве отмечают, что самая высокая цена проезда в Киеве - 8 грн за билет. На 2-м и 3-м месте - Львовская - 7,0 грн, Донецкая области - 6,8 грн.

Наиболее низкая стоимость в Черкасской - 3 грн, Херсонской областях - 2,5 грн.

Автор: Госстат
  Данные о средней стоимости проезда в Украине в 2020 году.
Данные о средней стоимости проезда в Украине в 2020 году.

С 8 по 10 января выручка общепита упала на 25%. Больше всего от карантина пострадали бары и рестораны.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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