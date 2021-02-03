Киевом курсируют 15 новых троллейбусов - как выглядит современный транспорт

Во вторник, 2 февраля, на столичные маршруты вышло 15 новых троллейбусов производства "Богдан".

Салон каждого рассчитан на 170 пассажиров. Мест для сидения - 50. Длина троллейбуса - 18,75 м, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Фото: КГГА

Все троллейбусы оснащены кондиционерами, камерами видеофиксации ситуации на дороге и в салоне, GPS-трекерами, системой электронного билета, подсчета и учета пассажиров. Имеют антивандальные сидения и светодиодное освещение.

"Троллейбусы полностью соответствуют требованиям инклюзивности: 100% низкий пол, выделенное место для инвалидной коляски", - отметил Кличко.

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В троллейбусах есть еще одна новация - система учета свободных мест в салоне, рассказал гендиректор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.

"Это пилотный проект, который мы внедряем, в частности на автобусных маршрутах. Вы на остановке можете в онлайн-режиме наблюдать за количеством свободных мест в салоне. Кроме удобства для пассажиров, это помогает нашим специалистам отслеживать трафик и контролировать оплату проезда", - отметил Левченко.

Днепровско-одесская компания "Татра-Юг" победила в тендере на поставку новых трамвайных вагонов для КП "Киевпастранс". Так, 20 современных трамваев будут курсировать Киевом.