Киевляне смастерили крошечную Tesla за 500 грн

Киевлянин Федор Жовтяк вместе с сыном создали миниверсию электропикапа Tesla Cybertruck. За основу будущей машины взяли детский электромобиль Polaris Ranger RZR 900.
Над его перевоплощением семейство работало более 2 месяцев, сообщил Autogeek.com.ua.
Большинство материалов были в хозяйстве. Даже самая дорогая составляющая проекта - композит. Потратиться пришлось преимущественно на светодиодную ленту.
Раму миниатюрной Tesla делали новую, пол из ДСП, остальные конструкции - из бруса. Также проложили новое электричество.
Кузов создали из металлизированного композита, который зафиксировали на деревянном брусе.
Общая стоимость машиностроения составила 500 грн. В перспективе Федор планирует добавить более мощное крепление для рамы, обшивку салона и двери.
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Глава компании Tesla Илон Маск признал, что его электромобили стоят дорого. Он пообещал выпустить модель по более доступной цене.
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