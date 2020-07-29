Tesla станет дешевле: Маск анонсировал бюджетную модель

Маск анонсировал бюджетные Tesla. Фото: Reuters

Глава компании Tesla Маск признал, что его электромобили стоят дорого. Он пообещал выпустить модель по более доступной цене.

Свои планы Маск озвучил во время встречи с инвесторами компании, пишет Motor Media Review.

Руководитель Tesla анонсировала разработку компактного электрического хэтчбека. Едва ли не главным критерием этого электрокара должна стать итоговая стоимость.

"Важно сделать электромобиль доступным. Наши машины все еще стоят очень дорого, это нужно исправить", - сказал Маск.

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Предварительно сообщается, что новая модель Tesla будет меньше по размерам Model 3, которая считается самой бюджетной машиной компании. Созданием автомобиля вероятно будут заниматься специалисты с завода Tesla в Германии.

Продавать бюджетную Tesla начнут на европейском рынке. Будет называться электрокар Model 2.

Основатель автомобильной компании Tesla Маск заявил ранее о презентации технологии 5-го уровня для беспилотных автомобилей.