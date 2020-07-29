Tesla станет дешевле: Маск анонсировал бюджетную модель

 
Ексклюзивы
1/5
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 594
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 693
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 495
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1062
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 864
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4491
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2349
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7830
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1008
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 720
Фото
Все фото
9
6
9
5
4
Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей
Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей
Последняя картина Ван Гога: ученые нашли место, которое изобразил художник
Последняя картина Ван Гога: ученые нашли место, которое изобразил художник
Цены на продукты не меняются годами – украинка о жизни в Китае
Цены на продукты не меняются годами – украинка о жизни в Китае
Погибли миллиарды животных: ученые назвали последствия пожаров в Австралии
Погибли миллиарды животных: ученые назвали последствия пожаров в Австралии
Уникальные фрески Пикассо сносят, несмотря на протесты
Уникальные фрески Пикассо сносят, несмотря на протесты
Видео
Все видео
Россия отправила наемников, чтобы сорвать выборы в Беларуси - БелТа
Россия отправила наемников, чтобы сорвать выборы в Беларуси - БелТа
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Видео с пляжа поразило сеть: как люди отдыхают во время карантина
Видео с пляжа поразило сеть: как люди отдыхают во время карантина
Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"
Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Интервью
1/5
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 567
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 495
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 459
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 1089
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
среда, 29 июля 2020 19:20

Tesla станет дешевле: Маск анонсировал бюджетную модель

  Комментировать
Tesla станет дешевле: Маск анонсировал бюджетную модель
Маск анонсировал бюджетные Tesla. Фото: Reuters

Глава компании Tesla Маск признал, что его электромобили стоят дорого. Он пообещал выпустить модель по более доступной цене.

Свои планы Маск озвучил во время встречи с инвесторами компании, пишет Motor Media Review.

Руководитель Tesla анонсировала разработку компактного электрического хэтчбека. Едва ли не главным критерием этого электрокара должна стать итоговая стоимость.

"Важно сделать электромобиль доступным. Наши машины все еще стоят очень дорого, это нужно исправить", - сказал Маск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Основатель Tesla впервые попал в десятку самых богатых по версии Forbes

Предварительно сообщается, что новая модель Tesla будет меньше по размерам Model 3, которая считается самой бюджетной машиной компании. Созданием автомобиля вероятно будут заниматься специалисты с завода Tesla в Германии.

Продавать бюджетную Tesla начнут на европейском рынке. Будет называться электрокар Model 2.

Основатель автомобильной компании Tesla Маск заявил ранее о презентации технологии 5-го уровня для беспилотных автомобилей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Tesla станет дешевле: Маск анонсировал бюджетную модель». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей

Самое читаемое
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто Просмотров: 12331
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев Просмотров: 12294
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на улице
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на улице
 Просмотров: 9018
14 фото животных, которые заслуживают &quot;Оскара&quot; за свои эмоции
14 фото животных, которые заслуживают "Оскара" за свои эмоции
14
 Просмотров: 5382
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты Просмотров: 4860
Мир
Задержание россиян под Минском: половина боевиков воевали на Донбассе
Задержание россиян под Минском: половина боевиков воевали на Донбассе Просмотров: 1089
Беларусь официально сообщила РФ о задержании россиян
Беларусь официально сообщила РФ о задержании россиян Просмотров: 666
В столицу Беларуси стягивают войска
В столицу Беларуси стягивают войска Просмотров: 2493
Лукашенко прокомментировал задержание боевиков под Минском
Лукашенко прокомментировал задержание боевиков под Минском Просмотров: 2088
Две военные базы США привели в боевую готовность из-за иранских ракет
Две военные базы США привели в боевую готовность из-за иранских ракет Просмотров: 234
Больше всего комментируют
12
В Керченском проливе бесследно исчезла бронемашина оккупантов
6
МИД осудил проведение "парада" РФ в оккупированном Севастополе
5
"Украина понадобилось тысячу лет, чтобы получить собственную церковь" - Порошенко в день Крещения Руси-Украины
4
Россия не может конфликтовать с Украиной и Западом десятилетиями
2
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
Голосов: 285
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua