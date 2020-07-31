В Киеве появилась первая зарядная станция для электромобилей

Центр столицы начали обустраивать зарядными станциями для электромобилей. Теперь их можно зарядить на ул. Богдана Хмельницкого, 6 - на парковке "Киевтранспарксервиса".

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.



"20 электрозарядных станций город планирует обустроить до конца года в рамках совместного проекта городской власти и НАК "Нафтогаз Украины". Сначала электрозарядные станции будут появляться в центре, со временем - во всех районах Киева", - говорится в сообщении.

Фото: КГГА

Зарядные станции для электромобилей - пилотный проект в Киеве с перспективой развития экологической инфраструктуры.

"Электромобилей в Киеве становится все больше, однако инфраструктура для них еще недостаточно развита. Киевская городская власть совместно с НАК "Нафтогаз Украины" организует первый пилотный проект по устройству на улично-дорожной сети Киева электрозарядных станций для электрических авто. Хочу заверить, что город будет способствовать развитию экологического транспорта", - отметил Валентин Осипов, директор Департамента транспортной инфраструктуры.

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Ранее глава компании Tesla Илон Маск признал, что его электромобили стоят дорого. Он пообещал выпустить модель по более доступной цене. Свои планы Маск озвучил во время встречи с инвесторами компании.





