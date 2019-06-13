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четверг, 13 июня 2019 20:07

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха

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Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха
В Киеве наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. Фото: Sobkor.net

Жителей Киева предупреждают о высоком уровне загрязнения воздуха.

Как отмечается, с 8 июня в городе наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В течение 12-13 июня, по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5 - 6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевская площадей.

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Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержатся в Киеве до 18 июня.

В селе Збаржевка Погребищенского района разбился автобус с химикатами для обработки полей. По словам полиции, их похитили на аграрных предприятиях Винницкой области. Убегая, преступники врезались в дерево. Автобус загорелся, упал в пруд. В воду попало более 700 литров химикатов.

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