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понедельник, 01 июля 2019 13:36

Киев тонет в грязи
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Лестница под новым велопешеходным мостом, ведущая к памятнику Магдебургского права, тонет в грязи. После ливней ее нижняя часть покрылась мокрой землей.

Пока не укрепим почву под мостом, набережная будет в грязи, пишет 29 июня пользователь Facebook Дмитрий Макогон.

В комментариях под постом пишут, что такая ситуация случается не впервые. Такие же кучи грязи были и весной.

Во время строительства моста и укрепления склонов коммунальщики срезали часть деревьев.

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В Киевсовете газете Сегодня пообещали убрать грязь на лестнице.

"Еще не закончены работы по благоустройству территории вокруг моста. Пока почва на склоне не закрепилась, грязь будет. Ее должны оперативно убирать", - объясняют в ведомстве.

Во время строительства моста и укрепления склонов коммунальщики срезали часть деревьев. Пока почва на склоне не закрепилась - грязь будет.
Фото: Andriy Kosetsky
Во время строительства моста и укрепления склонов коммунальщики срезали часть деревьев. Пока почва на склоне не закрепилась - грязь будет.
Во время строительства моста и укрепления склонов коммунальщики срезали часть деревьев. Пока почва на склоне не закрепилась - грязь будет.

Июнь в Киеве бил температурные рекорды. Однако в полдень, 27 июня, небо покрылось тучами и потемнело, а на улице поднялся ветер со скоростью 25-28 м/c.

Жители города массово публиковали в соцсетях фото и видео вреда, который причинил ураган. Его последствия Gazeta.ua собрала в одном материале.

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Дата
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