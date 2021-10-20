Киев повышает стоимость проезда в общественном транспорте

Киев начал процедуру по повышению тарифа на проезд. Фото: facebook.com/kyivtransportDTI

Киев готовится к повышению тарифов на проезд в общественном транспорте. При этом сохраняет все имеющиеся льготы на проезд для киевлян.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Повысить стоимость проезда столица вынуждена ради сохранения стабильной работы коммунальных предприятий-перевозчиков, пояснил чиновник.

"В условиях повышения тарифов на энергоносители, оставить имеющуюся стоимость проезда значит загнать перевозчиков в долговые ямы, а затем парализовать работу транспортных предприятий. Именно поэтому мы вынуждены начать процедуру по повышению тарифа", - добавил Поворозник.

Сейчас город ожидает предложения от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования тарифа. После этого сформирует новую стоимость проезда.

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"Мы подадим предложение на обсуждение общественности", - утверждает Поворозник.

Летом во многих крупных городах Украины выросла стоимость проезда в общественном транспорте. В частности, во Львове, Полтаве, Николаеве, Запорожье и других городах. Киев отсрочил повышение как можно дольше, подчеркнул заместитель.

"Сегодня же, когда город принял меры, чтобы не повышать тариф на теплоноситель для населения, а компенсировать разницу за счет местного бюджета, увеличивать финансирование на дотационный общественный транспорт невозможно. Такой шаг может привести к недофинансированию городских программ, которые являются критически важными для многих киевлян", - резюмировал Поворозник.

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева - наземном и метро - пока составляет 8 грн. 6,5 грн, если покупать или пополнять проездной билет на максимальное количество поездок. В мае этого года Киевский метрополитен и Киевпасстранс обратились к столичной власти с просьбой поддержать их во времена пандемии - выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. Решение о повышении стоимости проезда примут после анализа соответствующих расчетов департамента экономики.