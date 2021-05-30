Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото

Сегодня в Киеве отмечают День города. Основные мероприятия ожидаются в центре. Также на Певческом поле пройдет второй день фестиваля Kyiv fan fest.

В 10:00 на Майдане Независимости стартовал благотворительный "Пробег под каштанами". Уже 28 лет его традиционно проводят в День столицы. Чтобы принять участие необходимо заплатить взнос в 200 грн.

Фото: Лилия МЫЦКО

Бегают дети, спортсмены и люди с ограниченными возможностями. Пройдет благотворительный забег различных команд. Собранные деньги организаторы передадут городскому Центру детской кардиологии.

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"Уже четыре года бегаю, имею браслеты на память. Хочу быть спортсменом, а когда вырасту стать профессиональным футболистом. Младший брат также бегал сегодня", - рассказал 13-летний Глеб Кириленко после забега.

Киев празднует День города каждое последнее воскресенье мая. Однако по традиции многие жители столицы начинают отмечать с субботы. Вчера в городе было организовано немало мероприятий - открытие кинофестиваля "Молодость", выставка фотографа Михаила Маркива "Демократия киевских улиц", стартовал фестиваль Kyiv fan fest.