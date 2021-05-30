 
Ексклюзивы
1/5
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 450
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 666
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 963
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Просмотров: 1179
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Просмотров: 954
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Просмотров: 1962
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
3 Просмотров: 657
Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза
Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза
3 Просмотров: 927
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Просмотров: 144
Как получить путевку после Covid-19
Как получить путевку после Covid-19
Просмотров: 171
Фото
Все фото
10
17
10
12
18
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
&quot;Не хочу умереть&quot; - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Ко Дню Киева опубликовали подборку старинных документов
Ко Дню Киева опубликовали подборку старинных документов
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Видео
Все видео
В центре Киева обвалился балкон: видео
В центре Киева обвалился балкон: видео
В Киеве мужчина стрелял в прохожих из окна квартиры
В Киеве мужчина стрелял в прохожих из окна квартиры
Кличко дал последний звонок для выпускников и поделился жизненным девизом
Кличко дал последний звонок для выпускников и поделился жизненным девизом
Депутат ударил коллегу по голове. Она в больнице
Депутат ударил коллегу по голове. Она в больнице
Под Киевом фуры сошлись с грузовиками Нацгвардии: движение парализовано
Под Киевом фуры сошлись с грузовиками Нацгвардии: движение парализовано
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 378
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 270
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1800
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 324
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 414
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
28 мая 2021
1 Просмотров: 495
Натщерозум
Кінець навчального року. Тести, контрольні, самостійні щодня. Безліч уроків. Моєму сину у школі задають написати есей. Точніше, твір на задану тему, ...
воскресенье, 30 мая 2021 10:58

Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
10

  Комментировать

Сегодня в Киеве отмечают День города. Основные мероприятия ожидаются в центре. Также на Певческом поле пройдет второй день фестиваля Kyiv fan fest.

В 10:00 на Майдане Независимости стартовал благотворительный "Пробег под каштанами". Уже 28 лет его традиционно проводят в День столицы. Чтобы принять участие необходимо заплатить взнос в 200 грн.

В Киеве стартовал "Пробег под каштанами". Чтобы принять участие нужно заплатить 200 грн
Фото: Лилия МЫЦКО
В Киеве стартовал "Пробег под каштанами". Чтобы принять участие нужно заплатить 200 грн
В Киеве стартовал "Пробег под каштанами". Чтобы принять участие нужно заплатить 200 грн
В Киеве стартовал "Пробег под каштанами". Чтобы принять участие нужно заплатить 200 грн
В Киеве стартовал "Пробег под каштанами". Чтобы принять участие нужно заплатить 200 грн

Бегают дети, спортсмены и люди с ограниченными возможностями. Пройдет благотворительный забег различных команд. Собранные деньги организаторы передадут городскому Центру детской кардиологии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска

"Уже четыре года бегаю, имею браслеты на память. Хочу быть спортсменом, а когда вырасту стать профессиональным футболистом. Младший брат также бегал сегодня", - рассказал 13-летний Глеб Кириленко после забега.

Киев празднует День города каждое последнее воскресенье мая. Однако по традиции многие жители столицы начинают отмечать с субботы. Вчера в городе было организовано немало мероприятий - открытие кинофестиваля "Молодость", выставка фотографа Михаила Маркива "Демократия киевских улиц", стартовал фестиваль Kyiv fan fest.

Автор: Лилия МЫЦКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

Чиновника расстреляли на глазах у свидетелей

Жанна д'Арк остригла волосы и переоделась в мужское для встречи с королем

Трагедия на полигоне: глыба мусора похоронила четырех человек

Композитору проломили голову

Самое читаемое
&quot;Девушка Бонда&quot;, украинская диджей и звезда &quot;Квартала&quot; привлекают снимками топлес: какие фото публикуют звезды
"Девушка Бонда", украинская диджей и звезда "Квартала" привлекают снимками топлес: какие фото публикуют звезды
10
 Просмотров: 13590
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
4
 1 Просмотров: 8982
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
15
 Просмотров: 3987
Модно и смешно: 10 вещей, которые шокируют креативностью - фото
Модно и смешно: 10 вещей, которые шокируют креативностью - фото
10
 Просмотров: 3519
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
17
 Просмотров: 2619
Новости Киева
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
17
 Просмотров: 963
Ко Дню Киева опубликовали подборку старинных документов
Ко Дню Киева опубликовали подборку старинных документов
10
 Просмотров: 486
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
12
 Просмотров: 1170
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Киев начинает гулять День города - яркие фото
18
 Просмотров: 954
В центре Киева обвалился балкон: видео
В центре Киева обвалился балкон: видео
 Просмотров: 738
Больше всего комментируют
8
Секретарь СНБО Мураеву: "Вы едите российский хлеб"
3
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
3
Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза
2
Байден представил бюджет США
2
Ляшко рассказал, кого из заместителей оставит
Голосов: 6779
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть