Киев арестовал 5 российских самолетов

Киевский суд арестовал 5 российских самолетов "Руслан". Фото: из открытых источников.

28 мая Подольский районный суд Киева по ходатайству Главного управления Национальной полиции арестовал и запретил эксплуатацию 5 гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан".

Все они российской авиакомпании "Волга-Днепр", передает РБК-Украина.

Их арестовали за нарушения правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия.

"Суд наложил арест на самолеты Ан-124-100 с регистрационными номерами RA-82068 (серийный номер № 0703), RA-82078 (серийный номер 0710), RA-82045 (серийный номер 0609), RA-82046 (серийный номер 0610) , RA-82077 (серийный номер 0709), принадлежащих авиакомпании "Волга-Днепр" (РФ) и Volga Dnepr Airlines (Ирландия) и запретил авиакомпании и любым другим лицам их эксплуатацию ", - говорится в сообщении юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры ". Фирма представляет интересы госпредприятия "Антонов".

Юристы отмечают, что аэропортам, авиавластям также запрещены любые действия по посадке или взлете этих судов.

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"По мнению ГП "Антонов", следствия и суда допуск указанных в постановлении суда самолетов Ан-124 к эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации и Руководства к летной годности ИКАО", - заявил представитель "Ильяшев и Партнеры" Роман Марченко.

Он отметил, что арест имущества допускается в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения вреда, причиненного в результате преступления.

Госавиаслужба предупредила клиентов YanAir Airlines, что в ходе проверки выявила ряд нарушений, которые могут негативно повлиять на безопасность польотив. Сертификат авиакомпании приостановлено до устранения недостатков.