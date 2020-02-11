КГГА предлагают выкупить аварийный цех завода за 700 млн грн

Пятый цех машиностроительного завода "Большевик" оценили в 700 млн грн. Фото: the-village.com.ua

Чтобы беспрепятственно достроить Шулявский путепровод Киевская городская госадминистрация должна выкупить пятый цех машиностроительного завода "Большевик". Фонд госимущества оценивает его стоимость в почти 700 млн грн.

"Надо развалить аварийное здание, сделать там благоустройство, построить один заезд - это делается достаточно быстро. Главное договориться с Фондом государственного имущества. Цех оценивают заоблачными цифрами с учетом заключенных договоров аренды с компаниями, торгующими там секонд-хендом. То есть с учетом потенциально недополученной прибыли от аренды имущества. Мы не хотим ничего даром, но и переплачивать тоже. Техническое состояние и стоимость здания должен оценить эксперт", - говорит первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник в интервью "Экономической правде".

В то же время он заверил, что в сметную стоимость развязки эта сумма не входит.

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"Киевский городской совет уже решил выкупить это помещение для общественных потребностей по реальной цене. Почти 700 млн - завышенная сумма, учитывая, что земля под объектом принадлежит общине. Предпоследние переговоры давали оптимизм. Последние - надежда есть, но она становится немножечко туманной. За такую цену покупать помещения цеха, что разваливается, для меня абсурдно. Но мы в процессе переговоров", - говорит чиновник.

Стоимость реконструкции Шулявского моста может увеличится до 1,726 млрд грн. Смету увеличили, потому что выполнили много дополнительных работ. Сначала проект оценивался в 598,49 млн грн, позже стоимость повысилась благодаря дополнительным договорам в 830 млн грн, а в октябре прошлого года вообще подорожала до 1,05 млрд грн.