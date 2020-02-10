Ремонт Шулявского моста снова подорожает: назвали причину

Сначала проект Шулявского моста оценивалась в 598,49 млн грн. Фото: Униан

Стоимость реконструкции Шулявского моста может увеличится до 1,726 млрд грн. Смету увеличили, потому что выполнили много дополнительных работ.

Сначала проект оценивался в 598,49 млн грн, позже стоимость повысилась благодаря дополнительным договорам в 830 млн грн, а в октябре прошлого года вообще подорожала до 1,05 млрд грн, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью "Экономической правде".

Теперь стоимость работ по Шулявского моста может в три раза превысить изначально запланированную сумму. При этом Поворозник не подтвердил сумму в 1,726 млрд грн, но и не опроверг ее, уточнив, что проект корректировки сметы объекта находится в Укргосстройэкспертизе.

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"Новая стоимость путепровода превысит 1,05 млрд грн, но пока точная сумма неизвестна. Получится проект экспертизы - увидим. Уточню, что мы будем проводить все расчеты только после того, когда будем окончательно уверены в цене", - сказал Поворозник.

27 декабря в Киеве открыли для проезда автомобилей часть Шулявского моста. Передвигаться можно по двум полосам в каждую сторону. Открытие всей развязки запланировано на лето этого года.