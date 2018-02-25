 
Ексклюзивы
1/5
Гройсман может создать партию
Гройсман может создать партию
Просмотров: 414
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
1 Просмотров: 2349
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
2 Просмотров: 10620
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
1 Просмотров: 900
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
4 Просмотров: 3339
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
5 Просмотров: 1611
"Сказал преподавателю, что у меня порок сердца" - актер Олег Телятник
"Сказал преподавателю, что у меня порок сердца" - актер Олег Телятник
Просмотров: 675
Марш без Саакашвили и разгром Сбербанка - один день из политической жизни столицы
Марш без Саакашвили и разгром Сбербанка - один день из политической жизни столицы
Просмотров: 8109
Шествие драконов и лазерное шоу: во Львове отметили китайский Новый год
Шествие драконов и лазерное шоу: во Львове отметили китайский Новый год
Просмотров: 2592
"Для них это катастрофа"- эксперт рассказал, как наказывать коррупционеров
"Для них это катастрофа"- эксперт рассказал, как наказывать коррупционеров
Просмотров: 3852
Фото
Все фото
21
7
4
3
10
Как выглядел Днепр без застроенных берегов Оболони и Гидропарка - уникальные фото
Как выглядел Днепр без застроенных берегов Оболони и Гидропарка - уникальные фото
Бизнес на пельменях окупиться за год
Бизнес на пельменях окупиться за год
На месте снесенных киосков на Майдане Независимости появились олени
На месте снесенных киосков на Майдане Независимости появились олени
Иностранец вывозил украинок в сексуальное рабство
Иностранец вывозил украинок в сексуальное рабство
Забастовка в университете Богомольца: что нужно знать
Забастовка в университете Богомольца: что нужно знать
Видео
Все видео
Во время протеста ветераны перекрыли Крещатик
Во время протеста ветераны перекрыли Крещатик
Столкновения под Радой: нардепы бросали камни в нацгвардейцев
Столкновения под Радой: нардепы бросали камни в нацгвардейцев
Водителя раскатало по асфальту и рассыпались мандарины - смертельное ДТП под Киевом
Водителя раскатало по асфальту и рассыпались мандарины - смертельное ДТП под Киевом
В столице пьяный водитель въехал в АЗС
В столице пьяный водитель въехал в АЗС
Сеть взорвал снятый в Киеве видеоклип корейской группы
Сеть взорвал снятый в Киеве видеоклип корейской группы
Интервью
1/5
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
4 Просмотров: 1575
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
2 Просмотров: 5022
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
1 Просмотров: 360
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
3 Просмотров: 5409
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
Просмотров: 4275
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 февраля 2018
Просмотров: 1251
Звичайні
Водій харківської маршрутки свариться й бурмоче, перераховуючи гроші на кінцевій маршруту з аеропорту. Нас у салоні шестеро. Платимо за проїзд до ...
вторник, 27 февраля 2018 18:48

Как выглядел Днепр без застроенных берегов Оболони и Гидропарка - уникальные фото
21

  Комментировать

Вид на Лавру и Днепр
Вид на Лавру и Днепр
Катер подходит к устью Десны. Там, где у него флаг, видна Лаврская колокольня. В те годы это была единственная киевская доминанта
Типовой киевский дебаркадер. Один из них сохранился в заливе около Троещины
Речные катера выполняли роль современных маршруток
Совершенно непривычный вид Левобережья
Народ ожидает катер или "Ракету" на Речном вокзале

В сети появились фотографии, как в Киеве эксплуатировали реку Днепр в 1960-х.

Их опубликовал блогер Вадим Алешин у себя на странице в ЖЖ-журнале.

На фотографиях видно, как выглядели берега Киева к появлению микрорайонов по обе стороны реки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фотографы показали Киев с необычного ракурса

Подборку старинных открыток с зимним Киевом опубликовали в интернете. На фотографиях и рисунках изображен заснеженный древний город. Тогда снег убирали дворники и сами хозяева киевских домов. После сильных снегопадов в городе дорожали дрова и пища. Пытались даже ввести налог на снег.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
На месте снесенных киосков на Майдане Независимости появились олени
На месте снесенных киосков на Майдане Независимости появились олени Просмотров: 873
Арка Дружбы народов и Родина-мать - Вятрович назвал "хвосты" декоммунизации
Арка Дружбы народов и Родина-мать - Вятрович назвал "хвосты" декоммунизации 4 Просмотров: 243
Сейчас вы читаете новость «Как выглядел Днепр без застроенных берегов Оболони и Гидропарка - уникальные фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
февраля

Валентин Отамановский был членом Центральной Рады и участником боя под Крутами

На месте захоронения Петра Нестерова большевики сделали танцплощадку

Сто лет назад "Баварию" тренировали англичане и шотландцы

В Бабьем Яру расстреляли украинских националистов

"По-хорошему завидую украинцам": кем был Борис Немцов в глазах близких

Пизанскую башню реставрировали по ночам

Самое читаемое
Фотограф показывает красоту и сексуальность украинских девушек
Фотограф показывает красоту и сексуальность украинских девушек
12
 1 Просмотров: 120916
Полякова, Monatik, Козловский - экс-&quot;регионал&quot; отгулял свадьбу стоимостью квартиры в Киеве
Полякова, Monatik, Козловский - экс-"регионал" отгулял свадьбу стоимостью квартиры в Киеве
25
 1 Просмотров: 68269
Проект Керченского моста утвердил Адольф Гитлер - показали впечатляющие фото
Проект Керченского моста утвердил Адольф Гитлер - показали впечатляющие фото
9
 1 Просмотров: 66495
Соблазнительная модель на пенсии поразила сеть своими прелестями
Соблазнительная модель на пенсии поразила сеть своими прелестями
10
 Просмотров: 47848
Показали уникальные кадры жизни &quot;морских цыган&quot;
Показали уникальные кадры жизни "морских цыган"
14
 Просмотров: 40613
Больше всего комментируют
57
Минфин США: Против РФ через 30 дней введут новые санкции
25
Выборы в России: полицейские пишут на заборах фамилию "Путин"
16
"На русском общаются только Одесская, Харьковская области и Донбасс"
12
Пушечное мясо: в частной армии "Вагнера" служит группа украинцев
5
В Украине похоронили 4 тысячи погибших бойцов АТО
Голосов: 1883
Голосование Как столичная власть справляется с последствиями снегопада
  • Нормально. Центральные улицы и магистрали расчищены
  • Ужасно. Работа коммунальщиков почти незаметна
  • Дороги почищены, а дворы, тротуары и подземные переходы похожи на "снежный апокалипсис"
  • Обычная ситуация во время снегопада. Городская власть делает все возможное
  • Пусть снег убирает тот, кто разбросал
  • Мне все равно, я не выхожу из дома
  • Ваш вариант пишите в комментариях
Просмотреть