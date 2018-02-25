Как выглядел Днепр без застроенных берегов Оболони и Гидропарка - уникальные фото

В сети появились фотографии, как в Киеве эксплуатировали реку Днепр в 1960-х.

Их опубликовал блогер Вадим Алешин у себя на странице в ЖЖ-журнале.

На фотографиях видно, как выглядели берега Киева к появлению микрорайонов по обе стороны реки.

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Подборку старинных открыток с зимним Киевом опубликовали в интернете. На фотографиях и рисунках изображен заснеженный древний город. Тогда снег убирали дворники и сами хозяева киевских домов. После сильных снегопадов в городе дорожали дрова и пища. Пытались даже ввести налог на снег.