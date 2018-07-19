Как будут финансироваться детсады со следующего года

Детсады будут финансироваться по механизму "Деньги ходят за ребенком". Фото: ukrinform.ua

Киевский городской совет поддержал внедрение нового механизма финансирования дошкольных учреждений - "Деньги ходят за ребенком".

Он начнет работать уже с января 2019 года, сообщается на сайте мэрии.

Согласно решению, город будет финансировать не учреждение, а закупать саму образовательную услугу для каждого ребенка. Это расширит возможности маленьких киевлян на получение дошкольного образования в учреждениях различных форм собственности и позволит уменьшить очередь в детсады.

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"Применение проверенной европейской практики — механизма "Деньги ходят за ребенком ", позволит ввести базовый финансовый норматив бюджетной обеспеченности - рассчитанную стоимость пребывания ребенка в коммунальном учреждении образования, которую город сможет направить в дошкольное учреждение независимо от его формы собственности (коммунальной, частной или корпоративной) . Благодаря этому механизму, мы сможем расширить возможность маленьких киевлян на получение дошкольного образования в учреждениях различных форм собственности и уменьшим очередь в детсады, а благодаря конкуренции улучшим предоставление образовательной услуги в детских садах", - отметила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта Анна Старостенко.

В Украине в этом году планируют создать в детских садах почти 35 тыс. мест. Запланировано открытие 77 новых детсадов и создание дополнительных 7430 мест. Еще 4135 мест создадут за счет открытия учебно-практических комплексов.