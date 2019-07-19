Исторический центр столицы присваивали пособники оккупантов

Соратники оккупантов на Донбассе присваивали недвижимость Киева. Фото: budport.com.ua

Масштабный механизм присвоения коммунального имущества в интересах пророссийских террористов обнаружила Служба безопасности Украины в Киеве.

Для этого использовали реквизиты Брянковского городского суда, который не функционирует и находится на оккупированной РФ территории Луганской области - сообщило следствие.

Подрабатывая судебные решения, злоумышленники осуществляли на их основании незаконной перерегистрации имущества, которое преимущественно расположено в историческом центре столицы.

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После этого организаторы преступной схемы продавали недвижимость аффилированным коммерческим компаниям, учредителями которых сами же и были.

Преступникам объявили о подозрении.

В рамках уголовного производства на незаконно отчужденное имущество наложат аресты и инициируют судебные иски, чтобы вернуть его в коммунальную собственность.

На Виннитчине СБУ блокировала возмещение налогов почти на 30 млн грн предприятию, которое финансирует террористическую организацию ЛНР.