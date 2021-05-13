"Хватит нас убивать": велосипедисты с розами съехались к зданию Кабмина

В четверг, 13 мая, столичное велосообщество собралось на акцию протеста "Хватит нас убивать: дорога в небо" из-за гибели на трассе участницы велодвижения Вероники Вишинской. Съехались митингующие под здание Кабмина.
Каждый из участников акции держал по две белых розы, пишет Big Kyiv.
Велосипедисты требовали отменить "бесплатное" превышение разрешенной скорости движения на 20 км/ч и установить камеры видеофиксации скорости в населенных пунктах, особенно тех, через которые проходят скоростные трассы, а также изменить ПДД.
От Кабмина колонна двинулась к КГГА - туда вернули белый велосипед, символический памятник погибшим велосипедистам.
Участники демонстрации зажгли 235 свечей - по одной за каждого сбитого насмерть в 2020 году велосипедиста. После акции участники поехали на похороны Вероники.
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Впервые белый велосипед под зданием КГГА в центре столицы появился в 2017 году после гибели трех велосипедистов. Его цель - напоминать чиновникам о необходимости строительства велоинфраструктуры.
В центре Киева хотят создать 1 км защищенных велополос. Проект зарегистрировала команда Urban crew на сайте Общественного бюджета. Стоимость его реализации оценили в 480 тыс. грн.
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