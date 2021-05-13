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четверг, 13 мая 2021 13:56

"Хватит нас убивать": велосипедисты с розами съехались к зданию Кабмина
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В четверг, 13 мая, столичное велосообщество собралось на акцию протеста "Хватит нас убивать: дорога в небо" из-за гибели на трассе участницы велодвижения Вероники Вишинской. Съехались митингующие под здание Кабмина.

Каждый из участников акции держал по две белых розы, пишет Big Kyiv.

Фото: bigkyiv.com.ua

Велосипедисты требовали отменить "бесплатное" превышение разрешенной скорости движения на 20 км/ч и установить камеры видеофиксации скорости в населенных пунктах, особенно тех, через которые проходят скоростные трассы, а также изменить ПДД.

От Кабмина колонна двинулась к КГГА - туда вернули белый велосипед, символический памятник погибшим велосипедистам.

Участники демонстрации зажгли 235 свечей - по одной за каждого сбитого насмерть в 2020 году велосипедиста. После акции участники поехали на похороны Вероники.

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Впервые белый велосипед под зданием КГГА в центре столицы появился в 2017 году после гибели трех велосипедистов. Его цель - напоминать чиновникам о необходимости строительства велоинфраструктуры.

В центре Киева хотят создать 1 км защищенных велополос. Проект зарегистрировала команда Urban crew на сайте Общественного бюджета. Стоимость его реализации оценили в 480 тыс. грн.

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