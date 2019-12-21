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суббота, 21 декабря 2019 21:27

В ДТП погибли двое велосипедистов

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В ДТП погибли двое велосипедистов
Под Киевом произошло ДТП с участием велосипедистов. Фото: Сегодня

На Житомирской трассе на въезде в Киев погибли двое велосипедистов - мужчина и женщина.

Их на скорости сбил водитель Chevrolet Aveo, сообщает dtp.kiev.ua.

Не успев среагировать на велосипедистов в экипировке, шлемах, с включенными специальными фонарями и светоотражателями, водитель сбил их на полном ходу.

От сильного удара оба велосипедисты улетели на 50 метров от места столкновения. Сам водитель остановился в 100 метрах от места происшествия.

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16 декабря около 23:00 в ДТП погибли три человека. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком "Ивеко".

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Дата
21
декабря

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