Грозы и град ударят по Киеву

На столицу идут грозы и град. Фото: pixabay.com

В пятницу, 28 мая, в Киеве объявили штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, в городе ожидаются грозы, град и шквалы, сообщил Укргидрометцентр.

"В ближайший час и до конца суток 28 мая ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду. Первый уровень опасности", - говорится в сообщении.

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Рекомендации, которые следует соблюдать во время сильного ветра:

- укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Рекомендации, которые следует соблюдать во время ливня:

- обходите большие деревья - ветви могут представлять большую опасность;

- если находитесь за рулем автомобиля - прежде всего необходимо снизить скорость. Езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление.

При падении деревьев или веток, травмировании людей следует немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

Первая декада июня будет слишком холодной. Столбики термометров будут держаться на уровне +15...20°C, в южных областях +22°C. При этом будет идти дождь. Сначала мокрую погоду ждем на западе и северо-западе. Затем пойдет на остальную территорию Украины. На востоке и юге дождей будет меньше. За месяц выпадет 50-90 мм осадков, в горах - 120-170 мм. Это норма для июня.