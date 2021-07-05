Госпредприятия "помогали" захватить леса Киевской области стоимостью больше 100 млн грн

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Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконной приватизации государственных земель в Киевской области.

Злоумышленники пытались вывести из госсобственности 50 га лесного фонда в Вышгородском районе ориентировочной стоимостью более 100 млн грн, сообщила пресс-служба СБУ.

"Организаторы "схемы" привлекли к ней должностных лиц сразу трех государственных учреждений: Госгеокадастра в Киевской области, Вышгородской РГА, Выщедубечанского лесного хозяйства. Чиновники действовали за незаконное денежное вознаграждение и выполняли преступные указания организаторов "схемы", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски по местам преступной деятельности фигурантов. Изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и соучастникам "схемы".

По факту незаконной вырубки 17 вековых дубов в Голосеевском парке Киева начали уголовное производство. Уничтожили их дровосеки под видом сухостоя 26 марта. Активисты уверяют, что ни один из срубленных дубов сухим не был.