Прокуратура взялась за дровосеков, спиливших 17 вековых дубов

В Киеве неизвестные уничтожили вековые дубы. Фото: "Клуб Коренного Киевлянина"

По факту незаконной вырубки 17 вековых дубов в Голосеевском парке Киева начали уголовное производство.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"В связи с указанным и учитывая общественный резонанс, Голосеевской окружной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления", - говорится в сообщении.

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Об уничтожении вековых дубов вблизи ботанического сада Национального университета биоресурсов и природопользования стало известно 26 марта. Отмечалось, что у рабочих были документы, подтверждающие разрешение на обрезку сухостоя, но ни один из срезанных дубов сухим не был.