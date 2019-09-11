Горит рынок "Юность" в Киеве

Горит рынок "Юность". Фото: Информатор.

11 сентября в Киеве вспыхнул пожар на территории рынка "Юность".

Примерно в 11:00 загорелся киоск. Черный столб дыма было видно из нескольких районов на левом берегу столицы, передает Информатор.

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Над ликвидацией возгорания работают спасатели ГСЧС. Что именно стало причиной пожара, неизвестно.

Пострадала продавец киоска. Она надышалась угарным газом. Медики оказывают потерпевшей помощь.

Вчера, 10 сентября, в Полтаве из окна многоэтажки на улице Баленко пыталась прыгнуть 19-летняя девушка. В последние минуты ее затянул в квартиру спасатель.