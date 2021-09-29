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среда, 29 сентября 2021 18:12

"Годами сидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
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Бессарабский крытый рынок в центре Киева - один из старейших действующих базаров столицы. Многие жители и туристы, считают его самым дорогим в городе. Чаще всего связывают это с местонахождением объекта - рынок раскинулся в западном конце центральной киевской улицы Крещатик. От него до площади Независимости - не более 20 мин пешком.

Крытый рынок построили в 1910-1912 годах по проекту польского архитектора Генрика Гая. Реализовал его идею киевский архитектор Михаил Бобрусов. А скульптурное убранство здания выполнили ученики скульптора Федора Балавенского.

В середине ХХ в. рынок реконструировали. Однако его внешний вид практически не претерпел изменений. В 2021-м извне он один в один напоминает здание, которое было возведено более 100 лет назад. Это - памятник архитектуры Государственного значения. Если бы не этот статус - рынок давно бы превратили в торгово-развлекательный или офисный центр, убеждены продавцы, которые там сейчас работают.

Корреспондент Gazeta.ua побывала на одном из самых известных рынков Киева. Узнала, как он живет сегодня, кто там и чем торгует, о чем любят между собой говорить продавцы и покупатели.

После первого локдауна в прошлом году, на рынке закрылось немало магазинов и лавок. Их электронные вывески выключены, отключены от питания холодильники для хранения продуктов. В большой главном зале сейчас работает около 50 продавцов. Сидят за лотками с мясом, рыбой, колбасами, фруктами, сладостями, овощами, молочными продуктами.

Внутри настолько холодно, что мгновенно промерзают руки и ноги. У людей при разговоре изо рта идет пар. Продавцы кутаются в куртки, свитера и теплые жилеты. Дуют в ладони, чтобы их согреть. Некоторые периодически поправляют спущенные под нос защитные маски. Хотя большинство торговцев - вообще без них.

- Что вам рассказать? Все и так знают, как мы живем, - недовольно говорит продавщица рыбных деликатесов. Под стеклянной витриной у нее стоят банки с красной икрой и мясом краба. - Годами сидим на этого холоде. Поэтому и куча болезней. Почки болят, ноги крутит. От сидения отекают ноги, расширяются вены. От того есть проблемы с сердцем.

Автор: Лилия МЫЦКО
  В главном зале Бессарабского рынка довольно холодно. Люди кутаются в куртки и свитера
В главном зале Бессарабского рынка довольно холодно. Люди кутаются в куртки и свитера

Продавцы сидят в основном на деревянных стульях. Когда покупателей мало - развлекаются мобильными телефонами, или говорят друг с другом.

- Почти все у нас вакцинированы, - говорит бариста Зоряна с небольшой кофейни возле входа на Бессарабку. - Кто-то боялся заразиться и сделал прививки. А многие за компанию вакцинируются. Все добровольно. Никто из хозяев точек не заставлял делать уколы.

Зоряна не говорит сколько зарабатывает. Но работать должна, потому что с мужем оплачивают частную школу для 9-летней дочери.

Почти все у нас вакцинированы

- Перевели ее туда из государственного лицея, потому что у ребенка начали появляться комплексы. Ее с детства папа научил английскому языку. Так хорошо им владеет, что на уроках выговаривала слова правильнее учительницы. С ребенка начали смеяться. Малая стала молчать на уроках, - объясняет бариста. - В платной школе лучше. Там здоровое питание, индивидуальный подход и учителя развивают интерес к учебе. Дочь счастлива.

В нескольких метрах от кафе закашлялся 52-летний Сергей Дидченко в затертой кожаной куртке по пояс. Локтем прикрывает рот.

- Не ковид. Переболел три недели назад воспалением легких. Кашель периодически бывает. Видно, еще не полностью организм восстановился, - поспешно достает из внутреннего кармана аккуратно сложенную новенькую защитную маску. Одевает и идет к лоткам с мясом. - На этом рынке моя мама десятками лет любила скупаться. Ездила сюда каждую неделю с Минского массива. Тысячу раз ее с родственниками уговаривали: "Зачем тебе в 80 лет туда? Супермаркеты под боком! В крайнем случае - рынок "Полесье" у нас хороший". А она ни в какую: "Здесь продукты лучше всегда были". Верит еще с советских времен, что все, что продают в центре - обязательно лучше. Весной сломала ногу и тяжело восстанавливается. Сюда уже не ходит. А я, чтобы уважить, наведываюсь раз в три-четыре недели. Беру ее любимую сырокопченую колбасу. По цене палка гривен на 120 вытягивает. Дороже, чем в магазинах можно найти. А с другой стороны - там как раз такой марки и не видел. Может, действительно какая-то лучшая.

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В павильоне с салом, колбасой и мясом - работают около 20 продавцов. За килограмм свинины просят от 100 грн. Почти в ту же цену стоит кило домашней курицы. Говядина - от 150 грн. Десяток куриных яиц - 50 грн. Это почти на 20 грн дороже, чем в популярных супермаркетах. Такая цена, потому что яйца домашние, объясняют торговцы.

Автор: Лилия МЫЦКО
  Среди мясных рядов на рынке всегда много покупателей. Люди идут сюда скупаться, потому что считают, что мясо на этом рынке наиболее качественное
Среди мясных рядов на рынке всегда много покупателей. Люди идут сюда скупаться, потому что считают, что мясо на этом рынке наиболее качественное

- Что вы ищете, мужчина?, - спрашивает одна из продавщиц в растерянного седого мужчины в широкой голубой рубашке. - У меня все есть: язык, вырезка, биток, корейка. Далеко ходить не надо!

Мясо сельское. Везем на рынок продавать только домашнее

Женщина сидит сразу у входа в павильон. Имя не называет, но признается, что ей 65 лет и все коллеги и постоянные покупатели зовут ее "бабушкой".

- Мясо сельское. Везем на рынок продавать только домашнее, - ест эклер с шоколадной глазурью. - Люди к нам идут, потому что знают, что качественный продукт. Сюда комплексные свиньи не пройдут (вскормлены на фермах комбикормом. - Gazeta.ua). Есть киевляне, которые годами скупаются на Бессарабке. Даже такие случаются, что их родители сюда ходили, а теперь и они стали. Больше всего у нас закупают продуктов оптовики и рестораны. Могут за раз скупиться до четырех тысяч гривен.

- До карантина больше людей было, а теперь каждый покупатель на вес золота. Часть перестали наведываться, как закрыли неподалеку тряпочную барахолку. Остались только старожилы.

"Бабушка" работает на рынке 30 лет. Пришла сюда после распада СССР, потому что тогда расформировали птицефабрику, где у нее была работа. Продажей мяса занялись вместе с мужем и знакомой.

- Перекупаем у людей животных. Затем закалываем и разбираем. Сюда привозим на продажу с напарницей. Работаем через день. Зимой здесь у нас "сухая заморозка", - намекает на холод в павильоне. - Помещение не отапливается. Летом же жара. Впечатление, что находимся в котловане.

На работу "бабушку" с Переяславского района на Киевщине - возит сын. На месте должна быть в 05:30. Заканчивает работать после 20:00.

Автор: Лилия МЫЦКО
  На крытом рынке осенью и зимой очень холодно. Поэтому продавцы вынуждены надевать на себя куртки, пальто, свитера и жилеты
На крытом рынке осенью и зимой очень холодно. Поэтому продавцы вынуждены надевать на себя куртки, пальто, свитера и жилеты

Обеды на рынок продавцы привозят с собой. Шаурму или хот-доги в кафе на территории рынка - не покупают. Дорого, объясняют люди.

- Парковку у нас забрали, потому что стало людей мало. Хотели и рынок разрушить, чтобы торговый центр построить. Спасло то, что здание занесено в ЮНЕСКО. Считается историческим памятником, - рассказывают продавцы. - Неправда, что у нас все самое дорогое. У нас есть продукты, которые дешевле чем на "Столичном" (самый большой по площади рынок Киева. - Gazeta.ua).

Какая разница откуда я? Это конфиденциальная информация

Большинство сотрудников рынка неохотно общаются с журналистами. Называться боятся.

- Какая разница откуда я? Это конфиденциальная информация, - отказывается от разговора рыжеволосая кудрявая продавщица.

Автор: Лилия МЫЦКО
  На Бессарабке, кроме традиционных для украинцев ягод и фруктов, продают еще и экзотические плоды
На Бессарабке, кроме традиционных для украинцев ягод и фруктов, продают еще и экзотические плоды

К себе в лавку приглашает продавец чая Виталий. В середине тесно, едва хватает места для двух человек.

- У меня самый вкусный чай. Есть искры шампанского, фруктовый и цветочный. Часто заходит покупать Павел Зибров. Он мой названный крестный отец, - хвастается и добавляет, что знает и жену певца. - На рынке часто разношу хлеб, потому что девушки-продавцы часто не встают из-за своих мест. Боятся, что как только отойдут - клиенты уйдут на другие точки. Никто не хочет терять деньги.

Фруктовый чай наливает в бумажный стакан. Чтобы не обжечь руки - обматывает салфеткой.

На рынке немало свежих фруктов и овощей. Много кабачков по 50 грн за килограмм и помидоров. За них просят от 30 грн. Есть инжир, авокадо, арбузы, дыни, клубника, голубика и малина.

- Нахрена ты меня сюда послала? Будешь значит есть иранские или пакистанские. Фиг знает точно, откуда они, - ругается по телефону с женщиной мужчина лет 40. Держит прозрачный пакет с двумя плодами манго. - Я не виноват, что не могу найти таких, как в Египте! Может где-то и валяются, но я не нанимался лазить по рынкам. Нужно тебе - сама иди!, - нервно прячет телефон в карман.

Автор: https://spilno.org
  На Бессарабском рынке активная торговля шла еще в 1913 году
На Бессарабском рынке активная торговля шла еще в 1913 году

Напротив палатки с восточными сладостями проходят две молодые ухоженные женщины. Одна нервно крутит в руках iPhone 12.

- Дима просит, чтобы я ему домашнюю еду наконец-то начала готовить. Ему, видите ли, надоели рестораны!, - рассказывает подруге блондинка с длинными волосами. - Я сначала думала, что он шутит. Но, после третьего намека поняла - Димка серьезен. Слышала на Бессарабке все элитное с продуктов. Но, мне как-то не очень здесь. Грязновато.

Слышала на Бессарабке все элитное с продуктов. Но, мне как-то не очень здесь. Грязновато

- Рынок, как рынок. Они все у нас такие, - отвечает подруга. - Приготовь ему борщ. Это же классический ход. И у мамы твоей он всегда здорово получался. Пусть подскажет рецепт. А я, пожалуй, к восточным сладостям присмотрюсь. Млею от них. Хотя и не сильно такое кушать можно. Если не хочешь сказать фигуре "па-па", - смеется.

Восточные сладости на Бессарабский рынок привозят из-за границы. Приготовленные на молоке и меде, без добавления сахара, убеждают продавцы. За килограмм лакомства просят от 500 грн.

- Продаем еще тарелки для плова и салатов. Рунная роспись. От двух тысяч стоят, - показывает товар парень восточной внешности. Украинский не знаю, признается.

Главные двери с трудом открывает женщина низкого роста. На вид ей лет 70. В обеих руках пакеты с покупками.

- Мясо беру здесь, потому что лучшее, - говорит, поправляя солнцезащитные черные очки. - Всю жизнь скупаюсь на Бессарабке. Уверена в качестве продуктов, потому, что всех продавцов знаю в лицо. Мясо здесь по цене такое же, как и на других рынках. Но шикарнее. Детей тоже приучила на Бессарабку ходить.

Под вечер в павильоне еще больше холодает. Работники едят горячие супы быстрого приготовления, пьют чай.

Этому строению почти 110 лет. Оно видело две мировых войны, Голодомор, развал СССР

- Бессарабский рынок - это не про "пришел и скупился". Для нас, коренных киевлян, это прежде всего история. У меня мурашки по телу идут, как сюда прихожу и вспоминаю, что этому строению почти 110 лет. Оно видело две мировых войны, Голодомор, развал СССР и зарождение Украины. Ну здорово же?, - закуривает на улице возле рынка электронную сигарету 45-летняя Ирина с длинными наращенными ногтями. Брюнетка выглядит лет на 10 моложе своего возраста. - Вы наверное удивляетесь, что я о таком заговорила. Но здесь все просто - у меня дедушка был очень хорошим историком. Преподавал в школе. Он меня по истории Киева натаскал отлично в свое время. Особенное внимание обращал на Бессарабку. Очень уж и ему это место нравилось. Эпохальное. Как "Привоз" в Одессе.

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На Бессарабку Ирина приезжает два раза в месяц. Закупает овощи для своего бизнеса - с мужем и сестрой готовят на заказ вегетарианские блюда.

- Овощи здесь самые свежие, если сравнивать со всеми рынками Киева. Знаю о чем говорю. К отбору товара отношусь очень критически, - говорит.

На Бессарабском рынке кроме продуктов, продаются еще и цветы. Цены не отличаются от тех, которые ставят в специальных цветочных киосках
Фото: Лилия МЫЦКО
В главном зале Бессарабского рынка довольно холодно. Люди кутаются в куртки и свитера
На Бессарабке кроме продуктов, можно купить еще и посуду
Среди мясных рядов на рынке всегда много покупателей. Люди идут сюда скупаться, потому что считают, что мясо на этом рынке наиболее качественное
Бессарабский рынок один из самых старых в Киева. Его открыли в 1912 году

В ГОЛОДОМОР НА БЕССАРАБСКИЙ РЫНОК ПРИВОЗИЛИ ТЕЛА УМЕРШИХ

Во время Голодомора 1932-1933-х годов до Бессарабского рынка свозили тела умерших людей. Их определенное время там хранили, а затем доставляли в морг или в братскую могилу, которая находилась на кладбище Дорогожичей.

- В подземельях рынка сохраняли трупы умерших от голода: во время Голодомора часть подвальных помещений рынка отдали судебно-медицинской лаборатории Наркомата здравоохранения. То есть для патологоанатомических вскрытий, - написали в этом году 21 марта на странице Музея Голодомора в Facebook.

Несмотря на это рынок продолжал работать. На Бессарабку приходили люди, чтобы обменять свои вещи и драгоценности на хлеб.

- Меняли, очень много меняли. Тогда очень много ценных вещей, исторических, на тех рынках так называемых Булюмбас или Бессарабка, вы могли купить за бесценок, буквально за бесценок, - вспоминала Елена Лиськивская. - Потому, что люди тогда все, что в сундуке когда-то у нас наготовлялось от бабы-прабабы, деда-прадеда, выносили и отдавали за кусок хлеба.

Автор: Лилия МЫЦКО
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