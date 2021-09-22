"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать

Поселок Шишаки на Полтавщине с советских времен облюбовали для отдыха россияне. Преобладают москвичи. Скупают в населенном пункте дома, ремонтируют их и приезжают сюда семьями. Нравится природа и климат поселка, объясняют.

Среди россиян, имеющих дома в Шишаках, немало художников, ученых и юристов. В свое время здесь покупали дачи советский режиссер Александр Шейн, художник Никас Сафронов, сценарист Семен Лунгин и многие другие. В поселке бывала и российская актриса Чулпан Хаматова - невестка режиссера Шейна.

Несмотря на агрессию России, часть местных жителей продолжают положительно относиться к гостям с РФ. С некоторыми из них поддерживают дружеские отношения, помогают по хозяйству. А когда россияне возвращаются домой - следят за их домами.

Корреспондент Gazeta.ua несколько недель назад побывала в поселке. Встретилась с дачниками с РФ. Расспросила их, почему решили купить дома в Шишаках и каково сейчас им находится в Украине? Что думают об аннексии Крыма и агрессии России?

От областного центра до Шишак более 70 км. Добраться в поселок из Полтавы можно автобусом. Он идет чуть больше часа. По приезду встречаемся с бывшим поселковым головой Василием Магерой, 72 года.

- Я праздновал свой день рождения в сельсовете 4 мая 2009-го. Девушки разошлись, и мы сидели с заместителем в кабинете. Вдруг вваливаются московские дачники-россияне. Художник Никас Сафронов - единственный, с кем лично не знаком. За ним заходит телеведущий Николай Дроздов, ведущий передачу "В мире животных", и скульптор Виктор Липовка. Пришли поздравить, - рассказывает Магера. - Мы выпили и поехали фотографироватся у моста. А Никас говорит, что здесь ему нравиться и хочет купить дом. Показываю напротив заброшеный дом народной артистки Украины Раисы Недашковской. Взял где-то за 20 тысяч гривен. Ни дня там не жил. Как приезжал в Шишаки, селился в гостинице на сахзаводе. Подарил свою картину. Я доволен. А мой зятек говорит: "Здесь самое дорогое - рама". Рассказал, что над одной картиной работают четыре-пять художников. Продают за бешеные деньги.

Автор: Ольга Стенько Живописные пейзажи Шишаччины издавна привлекают в эти края людей искусства

- Массовый наплыв дачников на Шишаччину начался в 1980-е. Приезжают в гости, а потом покупают дома. Из них, например, самый знаменитый - художник Феодосий Гуменюк, лауреат Шевченковской премии. Поселился в соседнем селе Великий Перевоз. За ним приехали Левчишины. За ними - художники Николай и Наталья Пшинка. Привозили сюда своих друзей, а те покупали дома по соседству, - продолжает Василий Иванович. - Один из самых известных в Шишаках был кинорежиссер Шейн. С ним наехали практически все наши москвичи. Скупали старые дома за бесценок, по 15-20 тысяч гривен. А потом прошел слух, что здесь есть спрос на имущество, и цены подскочили в несколько раз. Но для них все равно это была мелочь.



К москвичам-дачникам соглашается провести заместитель поселкового головы 56-летняя Наталья Коротич. Некоторых знает лично, а с несколькими дружит.

- Русские ничего не выращивают. Все покупают у местных. Любят молоко - козье и коровье. И чтобы в кувшине, - говорит Наталья.

К домам едем двумя машинами. Дорога проходит по вершине холма. Из него видно зелень садов и крыши домов, спускающихся вниз по склонам, живописный пейзаж долины Псла. За памятником погибшим солдатам сворачиваем налево. Паркуемся возле двухэтажного белого дома.

Автор: Ольга Стенько Дом-дача в Шишаках Натальи Бруни и ее мужа российского искусствоведа Андрея Сарабьянова

Высокая стройная хозяйка 72-летняя Наталья Бруни выходит к воротам. Имеет стрижку средней длины, седину не скрывает. Ноль косметики. Ожерелье и серьги-пусеты из жемчуга дополняют длинное платье. Обута в белые "кроксы". Обнимается с Натальей Коротич, мне сдержанно кивает.

Идем по лестнице на просторную меблированную веранду. Наряду с потемневшим от времени деревянным буфетом стоит старый, разрисованный красными розами сундук с потертой краской. В противоположном углу - банкетка с вышитыми крестиком подушками. В центре - большой стол, накрытый белой клеенкой. На нем - розы в вазе, фаянсовая сахарница, цветные карандаши в белом кувшине.

Москвичей, здесь было семей 20. Сейчас приехала только я и актриса Валя Светлова

Садимся за стол. Наталья Ивановна откидывается на спинку плетеного кресла.

- Раньше нас, москвичей, здесь было семей 20. Сейчас приехала только я и актриса Валя Светлова. Первым в Шишаках купил дом в советское время сценарист Семен Лунгин. У него было плохо с легкими. Потом наша общая знакомая, Наташа Сопова, приехала в гости. И тоже купила здесь дом. Потом - моя лучшая подруга Алиса приехала и тоже купила. Потом мы. Затем - наши дети. В итоге у нашей семьи здесь четыре дома.

Рассказывает, что сейчас трудно пересекать границу Украины с Россией.

- Украинские пограничники спрашивают документы на дом, страховку, ПЦР. Надо приглашение. Если всё в порядке — проблем нет. Труднее из России выехать: издан закон, по которому русские люди не выпускаются во все страны. Кроме Египта, Турции и Греции. Можно ехать в Украину, только если у тебя здесь близкие родственники, которые пришлют приглашение. Кто-то умер и тебе прислали извещение. Или если едешь на лечение. То, что у тебя есть дом, для русских - не повод. Однажды был ужасный случай. Я целое лето делала заготовки на зиму. А разрешено ввезти багажа по 50 киллограм на человека. А у нас было более 300. Российские пограничники говорят: выкидывайте всё или езжайте обратно в Украину. Пришлось выкинуть огурцов банок пять. Андрюша взбесился. К Москве ехали молча. У меня температура подскочила под 40, от жадности.

Автор: Ольга Стенько Россиянка Наталья Бруни - представительница известной российской художественной династии. Отдыхает на веранде собственного дома в поселке Шишаки на Полтавщине

Семья Бруни в Шишаках обжилась в 2000-х.

- Дом купила осенью 2007-го. Он был разорен, без отопления и воды. За зиму нам заменили полы, переделали все внутри, провели коммуникации, достроилы веранду. Весной я сюда переехала.

Недвижимость находилась под судом, а предыдущий владелец сидел в тюрьме за долги. Купили дом на государственном аукционе. Говорит, за $ 4,5 тыс. И добавляет - поселок поразил с первого взгляда.

С соседями в хороших отношениях. Но как-то с ними не выпиваем

- Украина же вся - довольно плоская. Ну, кроме горных областей. А тут такое впечатление, что ниже уровня моря и климат совершенно другой. Обожаю Шишаки - когда приезжаю и иду на Псел, целую его. Я здесь беспрерывно занята. Варю варенье, солю огурцы, квашу помидоры. Сушу все виды фруктов. Два раза в день ходим купаться на реку. С соседями в хороших отношениях. Но как-то с ними не выпиваем. Местный человек присматривает за домом, ухаживает за садом, косит траву. Здесь у всех москвичей есть кто-то, кто помогает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев

- Цена на недвижимость сейчас не низкая. Квартира стоит около 15 тысяч долларов, дом чуть больше. Хотя сейчас, когда россияне не приезжают и есть карантин, рынок замер, - присоединяется к разговору Наталья Коротич. -У нас численность населения возросла. Переселенцы из Донбасса, когда началась война, купили здесь дома. Из Донецка приехал к нам Геннадий Чапала - тренер по стендовой пулевой стрельбе. Собрал детскую группу, учит их. Выигрывают украинские соревнования. Переезжают в Шишаки из маленьких населенных пунктов, где слабая инфраструктура. Кто-то - из-за работы. Человек 50 прибавилось. Потому, что у нас есть инфраструктура.

Автор: Ольга Стенько Заместитель председателя Шишацкого территориальной общины Наталья Коротич

- Здесь к нам очень хорошо относятся, - говорит Бруни. - Когда случилась эта ужасная вещь и наши страны вступили в войну, нам сразу стали говорить: "Вас там убьют". А мы все равно поехали. Сын в марте того года, мы - в мае. Все тогда было так легко - не было еще таких границ. Как нас здесь все благодарили, что мы приехали! А я говорю "нам-то за что? Вам спасибо". Никогда и нигде в Украине про нас никто ничего плохого не говорил, что мы - русские и на русском разговариваем.

Это ужасное хамство и безобразие по отношению к Украине. Для России это позорное событие

Когда спрашиваю, что лично для нее значит война между Украиной и Россией, глаза Бруни краснеют, щеками катятся слезы.

- Это ужасное хамство и безобразие по отношению к Украине. Для России это позорное событие. Не знаю, как и когда мы сможем из этого состояния выйти. При моей жизни, наверное, нет. Так себя вести с таким братских народом - нельзя. Для меня это личная трагедия. И такое счастье, что могу приехать на Украину! Как будто меня простили, понимаете? Потому что, конечно, все русские должны чувствовать свою вину. Здесь меня это отпускает. Потому что я здесь, с ними - с пострадавшими. Я - верующий человек. Здесь тоже в церковь хожу. Какая разница, на каком языке служба. Я верю в Бога, а не в язык.

- И в России нет к нам вражды. Я в 2018 году ездила, - говорит Наталья Коротич. - У меня там живет однокурсница. Она взяла путевку в Пятигорск. Я сама на своей машине Nissan X-Trail с номерами Полтавской области проехала Белгород и всю Ростовскую область. Ночевала в гостинице придорожной. Никто мне окна не бил. Полиция только на Ростовской развилке остановила, удивлялись, что я приехала из Украины. Говорю что еду в санаторий отдыхать. Спрашивают: "У вас своих нету?" Говорю: "У вас лучше".

Спрашиваю Наталью Бруни, чувствует ли, что здесь - гоголевские места.

- Гоголь же ни разу не упомянул Шишаки. Мы долго все об этом думали и решили, что здесь у него был неудачный роман, - улыбается россиянка. - Мама его родилась в Васильевке. Через Шишаки его везли рождаться. Как это нельзя не упомянуть?

На парковке у супермаркета людно. Скупаться сюда съезжаются жители Шишак и окружающих сел. У лавки держат полные пакеты с продуктами две женщины. Видно, что родственницы.

- К дачникам-москвичам нормально в поселке относятся. Машины с российскими номерами неделями стоят на улице - никто их не трогает. Я их встречаю разве на рынке. Вежливые. У меня друзья из Москвы имеют здесь дом. Муж местный, а жена из России. Первый раз боялись ехать, а потом поняли, что никто агрессию не будет проявлять. Говорим обо всем. И о Путине, и о нашей власти. Спокойно, до ссор не доходит. Плохие люди и у них, и у нас есть. А есть и хорошие, - говорит Валентина Криворучко, 60 лет.

- А еще они стараются говорить на нашем языке. Читают вывески, учат украинские слова. Говорят лучше некоторых односельчан, - добавляет ее дочь 37-летняя Вика.

Женщины рассказывают, что большинство дач россиян расположены ближе к реке.

Они стараются говорить на нашем языке. Читают вывески, учат украинские слова

Со смотровой площадки видно живописную долину Псла. Его воды сверкают оттенками стали, отражая низкие грозовые тучи. У пожарной части спускаюсь по крутой дороге. Брожу извилистыми переулками. На безлюдной улице рассматриваю одноэтажный дом 1950-х годов.

Автор: Ольга Стенько Много домов в Шишаках имеют примерно такой вид

Под коричневой металлической крышей стены яркого зеленого цвета. Уголки и фигурно изложенный под крышей кирпич, окрашены в густо-синий. На деревянных ставнях - белые узоры. На голос выходит хозяйка, шишаччанка Татьяна Хлевная 62 года. Рассказывает, что дома россиян начинаются сразу за ее забором. Почти не общаются. Разве, что здороваются при встрече.

- Их здесь не слышно и не видно. В моем детстве, в доме напротив была дача супругов из Ленинграда. Со всеми дружили. Мне было 17, когда ездила к ним в гости. Встретили на вокзале, неделю жила у них. Показывали музеи, устраивали экскурсии. На всю жизнь запомнила. А вот москвичи не такие. Пренебрежительные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале

Соглашается показать дорогу к даче художника Никаса Сафронова. Возвращаемся к началу улицы. На повороте, напротив моста через реку, белеет одноэтажный крытый шифером дом и флигель. Забор, двери и оконные рамы окрашены в темно-коричневый. Посреди двора - колодец под черепицей. Трава во дворе отросла, но видно, что ее недавно выкашивали.

- Здесь жила тетя Таня, уже покойная. Дом продавала ее дочь Люда, тоже уже умерла. Купили москвичи. У них когда-то мой муж траву косил, ухаживал за двором, - говорит Татьяна Ивановна. - Был дом, они доработали веранду. У москвичей так принято. А там за болотом, где заросли, - дача Сафронова. В прошлом году еще не было болота такого. Сейчас большая влажность, уровень Псла поднимали. Вот болото и не высыхало, - показывает женщина.

Отправляюсь искать других дачников. Асфальт переходит сначала в засыпанную щебнем дорогу, а затем - в узкую грунтовку. Справа зеленеет склон, слева протянулись луга. Дома все старые, некоторые полуразвалившиеся. Вдруг за очередным поворотом вижу современные участки. Под горой - двухэтажный деревянный сруб в глубине просторного ухоженного двора за высоким забором.

Слева - светло-зеленый двухэтажный коттедж среди фруктовых деревьев. От улицы дом скрывают заросли сумаха. Кроме двухэтажки с просторной верандой, здесь есть старый кирпичный дом, сарай, беседка. На веревке сушатся купальники, полотенца и детские вещи.

На веранду выглядывает невысокая загорелая женщина. Легкий макияж, окрашенные в каштановый цвет волос средней длины немного взъерошены. Привлекают внимание большие выразительные глаза. Это - российская актриса Валентина Светлова. Выглядит моложе своих 66 лет.

Автор: Ольга Стенько Двор дачи Валентины Светловой от улицы отделяет невысокий забор и заросли сумаха

Приглашает в дом.

- Мы в Шишаках уже 30 лет. Нас сюда привез известный в Москве режиссер Павел Лунгин. У него очень заболел папа и академик Яковенко посоветовал повезти его сюда. Потому, что здесь абсолютно крымский климат и при этом - сосны. Паша купил здесь домик. Пригласил нас, а мы - режиссера Александра Шейна. Потом приехал художник Гвидон Агаянц. Приманила своих коллег. И получилась в Шишаках московская диаспора. И нам здесь очень хорошо.

- Когда я ехала сюда, не знала, что здесь гоголевские места - Великие Сорочинцы, Диканька, Миргород. В Гоголя я здесь влюбилась еще больше. Работала в театре - сейчас уже ушла, я пенсионерка. В театре много играла Гоголя. Ставили "Ревизор" в Театре на Покровке, в Театре Маяковского играла в "Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". За роль в "Женитьбе" получила государственную премию. По гоголевской роли получила "народную артистку". Гоголь меня вдохновляет, как и эти места. Ездим каждый год - пропустили только прошлый из-за пандемии. Нас тогда даже из квартиры не выпускали. Дети жили на даче в Подмосковье. Чтоб туда попасть, нужно было пропуск выписывать. Был полный локдаун. Дом здесь начала строить в 2014 году. Страха не было абсолютно.

Сейчас у вас столько ненависти насаждается к России. Может быть, мы это заслужили. Но чем?

Неожиданно Светлова начинает плакать. Слезы катятся щеками, падают на стол.

- Никогда не думала, что две страны - россы и малороссы - могут прийти к такому результату. Когда мы - враги, вы - враги. Это великая несправедливость. Для меня это личное горе. Чтобы сюда доехать, мне пришлось брать билет на самолет. Обошлось в пять раз дороже. Да и вообще! За 30 лет здесь все стали практически родственниками.

- Ненависти никогда в Украине не видела. Наши души родственные. Я люблю Украину, ваш народ, и свою жизнь здесь. Сейчас у вас столько ненависти насаждается к России. Одно, другое, язык отменяется... У нас меньше ненависти к Украине. Может быть, мы это заслужили. Но чем?

- В Белоруссии сейчас то же самое происходит. Пока мы им помогаем из последних сил - мы друзья. А когда не станем - всё идет к тому же. Просто Лукашенко умеет больше прогибаться.

Зря это было с Крымом. Нельзя было его забирать

Валентина Светлова опускает глаза, рисует пальцем на столе круга. Понижает голос:



- Может не стоить этого говорит ... Зря это было с Крымом. Нельзя было его забирать. Хотя мне было всё равно, чей он. Но, вот так вот отобрать его и устроить бойню из-за этого - глубочайшая ошибка. Но, я не могу обсуждать своего президента.

Автор: Ольга Стенько Одна из дач москвичей в Шишаках. Второй год подряд не приезжают из-за пандемии. За участком ухаживают местные

- За сколько купили дачу? Насколько в Шишаках дорогая жизнь?

- Домик мы купили совсем задёшево - 5 тысяч гривен (по тем временам - $ 2,5 тыс. - Gazeta.ua). Перестроили. У меня здесь участок на 45 соток в аренде на 49 лет. Взяла побольше, чтоб никто не строился. Но, сейчас стало дорого платить оренду. Последние годы - по 2 тысячи гривен. А прошлом уже 2700. Приватизировать пока не планирую.



- Постройка нового дома обошлась в 30 тысяч долларов. Здесь интересная история. Напротив стал строиться какой-то судья киевский - там огромный дом на горе. К нему приехали рабочие из Западной Украины. А мне в дом нужно было по мелочи. Я и обратилась к прорабу. А он: "Стройте новый". Говорю: "Дорого". Он: "Привезем вагонку из Западной, там она дешевле". Уговорил. Они разобрали старую хату, привезли мне хороший кирпич, который тепло держит.

- Присылал мне sms в Москву: мы здесь свинью забили, давайте вышлю посылку, мы здесь самогон выгнали. Вот такие вот западенцы.

С улицы слышно стук двери машины.

- Привет, - заходит высокая стройная натуральная блондинка, дочь хозяйки.

- Ань, а сколько сейчас стоит литр молока козьего? - спрашивает Светлова.

- 20 гривен.

- Подорожало. Когда-то было по 3. Все фрукты-овощи покупаю в соседей или сами приносят ведрами. Про мясо не знаю. Мы фактически на подножном корму.

Спрашиваю Валентину Ильиничну, чем занимается на пенсии.

- Может и нужно бы попробовать было, чем-то занять себя после театра... Вообще, иногда кажется, что жизнь теряет смысл. Люди были счастливы... Мне очень грустно в этой ситуации. Я не знаю, как народ может жить так - на что может гробится жизнь человеческая. Когда есть много высокого, красивого, умного, доброго. И главное - жизни ребят молодых... Я не знаю, зачем им Донбасс! Думаю, они и сами не очень понимают. Когда в наших правителей есть амбиции... Я не могу в таком душевном состоянии работать в театре, поэтому и ушла.

Готова получить украинское гражданство. Двойное, конечно. Россию не хочу бросать

- Очень Киев люблю. А мой зять родом из Донецка. Я даже готова получить украинское гражданство. Двойное, конечно. Россию не хочу бросать. Чтобы ездить можно было спокойно. Ведь сейчас поезда не ходят, машины пускают через раз. Законов нету. Всё зависит от таможенника. Больше проблем при выезде из России. Но, думаю, что две таможни дружат и получают за это хорошие деньги. Если российские пограничники пропустили за взятку, то украинские тоже пропустят.

На прощание уточняю, как попасть в дом режиссера Александра "Алека" Шейна. Он умер в 2015-м. За домом присматривают местные.

Автор: Ольга Стенько Веранда дачи ныне покойного советсткого и российского кинорежиссера Александра Шейна

Извилистая улица Гоголя ведет вверх. Почти за каждым забором слышно курей, гусей, лают собаки. За очередным поворотом пространство расступается - с обеих сторон дороги заросшая травой поляна.

Справа, между двумя высокими березами, через ручей переброшена бетонная плита. Дорожка между фруктовыми деревьями идет вверх. Выглядит, будто подъездная аллея в имение. Из-под дикого винограда выглядывает окно веранды старлшл одноэтажного дома. Участок выглядит нежилым.



Чуть дальше, на противоположной стороне улицы, белеют большие плакаты. "Сохраним красоту и чистоту природы для наших детей и внуков!" - призывает один. Участок рядом огражден забором. Вывеска над ним сообщает, что здесь расположено личное хозяйство "Полуниця".

Автор: Ольга Стенько Плакат в общей зоне отдыха на улице Гоголя

Вдоль ограждения на длинном белом транспаранте большими красными буквами выведено: "Любите Украину, как мать!" За плетнем - живописный ореховый сад. Выкошена трава. И ни души. Зато во дворе у соседей слышны голоса. Зову хозяев, чтобы спроситься чья здесь земля. Из за зеленой калитки выходит высокий худой мужчина в черных шортах до колен. Держит большой кусок арбуза.

- Это? Это наше. У меня 2 гектара земли с прудом и домик на воде. Когда то было клубники 80 соток. А щас орехами все засажено, - говорит Виталий Молька, 43 года. Откусывает арбуз. Зерна выплевывает на землю.

- Я - художник. Нарисовал историю Шишак. Она где-то по заграницам ездит. У меня выставки кругом. Недавно была эротическая в Париже, там мои работы. У меня здесь все схвачено, сосед - российский художник Алексей Кузнецов. Леха - мой куратор. Здесь у нас угол непростой. Вот напротив - дом Шейна. Он умер, но его сын приезжает, тоже Александр. Вот сейчас гостит внук Филя. Остановился у художника Гвидона Агаянца, своего крестного отца. Далее за ним дом дизайнера Натальи Соповой. Далее живет модельер Николай Полушкин и его жена Алиса Турова - известная в Москве адвокат, - Виталий опирается плечом на ворота.

- У меня дяди - художники, оформляли школы, магазины и многое по области и в Полтаве. Пожалуй, оно мне природой передалось.

Было больше проблем из-за алкоголя. Выпьют или покурят - и планка падает

Спрашиваю Виталия об отношениях с московскими дачниками.

- Они все разные. Темпераментные. Было больше проблем из-за алкоголя. Выпьют или покурят - и планка падает. Это вот у Коли (Полушкина. - Gazeta.ua) бывало. Но, он творческий - курит траву. Дизайнер, стилист, фотограф. Гений, короче. Один из лучших модельеров в России. На пенсии сейчас. Но, все равно, шьет что-то, у него покупают. Здесь еще Захар - небедный человек, у него родители - академики наук по медицине, у них свои клиники. А он большой начальник по стройке в России. Богатый, мог бы здесь все купить. Это все мои друзья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины

Молька предлагает показты мастерскую и дом на озере. Приглашает во двор, где проходит застолье. На мангале из кирпичей жарятся шашлыки. Художник выносит из дома ключи и приоткрывает калитку на соседний участок. Испуганные нашей походкой, с дорожки между ореховыми деревьями, бросились в разные стороны двое зайцев.

Автор: Ольга Стенько Шишакский художник Виталий Молька в своей творческой мастерской

На этом дворе также есть плакаты: "Удачи!" и "Украина единственная и неделимая! Объединяемся, братья и сестры!"

- Москвичи к этому прекрасно относятся. Хотя что-то отрицал Гвидон. Не знаю, что ему не понравилось.

Стены и пол мастерской завешаны и заставлены плакатами, рисунками, фотографиями, баннерами. Есть несколько ростовых фигур - изображение Николая Гоголя, его Панночки и нескольких женщин с ярко выраженными половыми признаками.

За 17 картин акрилом заплатили 5 тысяч евро

- Одни говорят, что я панк рисую. Другие - что "грязь". Не знаю, как свой стиль назвать. Естественный, наивный, авангардного плана. У меня коллекционеры скупали работы - французы. За 17 картин акрилом заплатили 5 тысяч евро. Бывает, мне резко хочется рисовать - прямо сейчас. Творчество - это бездна без дна.

Рассказывает о выставках в Шишаках, Москве и Санкт-Петербурге. Несколько раз проводили "Шишаки-Гоголь-Фест". Причем, основная его сессия - в российских галереях.

Деревянной лестницей идем на холм к пруду-копанке. Края заросли камышом, на воде белые кувшинки. А в центре - деревянная хижина на сваях. К ней ведет шаткий мостик. В хижине одна комната. Два дивана, два стола, поднос со стаканами и чашками. В полу - люк. Видно зеленую воду.

- Если хотите россиян увидеть, то идите к реке. Там всегда есть машины с московскими номерами, - говорит Виталий Молька.

Фото: Ольга Стенько

На небольшом пляже с полтора десятка человек. Припаркованные двое "Жигулей", Opel и Skoda. Привлекает внимание черный Mitsubishi Pajero с российскими номерами. Код региона 77rus сообщает, что авто зарегистрировано в Москве.

К машине неторопливо идет человек в синих плавках с голубым геометрическим принтом. Открывает водительскую дверь, достает небольшое махровое полотенце, вытирается.

- Добрый день. Можно с вами поговорить?

- А почему вы разговариваете со мной по-русски? - человек делает вид, что удивлен. - Я не дачник. Как говорится, "мы рождены в СССР". Мне 60. Родители отсюда, работали в Бердичеве, там я и родился. Затем сюда вернулись. Окончил Киевское военное училище. В России начинал свою жизнь. Не юность, а уже взрослую. Здесь у меня мама еще жива, посещаю ее, - говорит Юрий Ивченко. - В России все надоело. Трудно жить между двумя странами. Переезды. Таможня.



- Я пять лет назад сделал вид на жительство в Украине. Но, машина моя может быть здесь не более 14 суток. Когда возвращаюсь домой в Москву, бабушки на лавочке говорят "о, Порошенко едет". Не любят Украину. А здесь много знакомых называют меня "последний москаль".

- В 2015 году я искал людей, которые записывают в добробаты. Не смог найти. Сказали, что в Шишаках с этим трудно. А во-вторых, мне срочно надо было ехать в Россию.

- Вас не взяли в добробат, так как вы военный?

- Я как раз и хотел, потому что военный. Военный времен СССР.

Юрий явно неохотно говорит на эту тему, но не нервничает, смотрит в глаза.

- Как считаете, почему идет война между Россией и Украиной?

- Ответ не с колена - так сразу и не скажу. Но, там — хотят воевать. Да так, чтобы добить. Там по Украине никто не плачет. Разве матери, чьи дети здесь погибли. Оно не закончится. Он не отдаст Донбасс и Крым. В 2014-15 годах вам надо было не только блокировать и сопротивляться, но и перекрывать дороги, и воду, и все, что можно. Только Пу ... - запинается на первом слоге.

Бывает, и бандеровцем называют. И хохлом. Знают, что три раза в год в Украине еду

- Бывает, и бандеровцем называют. И хохлом. Знают, что три раза в год в Украине еду. Мне фиолетово. Меня хоть евреем назови — все равно знаю, что моя родина тут. Это крайний раз еду в Россию, - смущается и краснеет. - Работа держала. Семья не хочет переезжать. Мы из-за этого и расстались с женой. Она тоже отсюда. И родители ее отсюда, царство небесное. Но, такими уж были русскими, что не дай бог. Приезжали с друзьями и родственниками сюда. Всегда говорил им: общайтесь и живите так, как здесь говорят и живут люди. А не так, как в Москве. Потому что можно по морде получить за углом. Я, когда приезжаю, живу так, как живут Шишаки.

В Шишаках проживает 4800 человек. Это - центр объединенной территориальной общины, где в целом проживает более 18 тысяч человек. Средняя зарплата в ОТО - 12,6 тыс. грн. Большинство населения работают на фермерских хозяйствах. Арендная плата за землю в год от иностранцев поступает в размере около 35 тыс. грн, рассказывают в Шишацком поселковом совете.