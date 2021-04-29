Гидропарк Киева "атакуют" огромные динозавры и насекомые-гиганты

Парк динозавров в Киеве заработает в это воскресенье. Фото: КГГА

В воскресенье, 2 мая, на территории столичного Гидропарка откроют самый большой парк динозавров в Украине. Посетителей ждет более 100 роботизированных фигур динозавров реальных размеров.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"В Гидропарке откроется первая очередь парка, где разместятся роботизированные животные ледникового периода, динозавры и насекомые-великаны. Киевлян и гостей города будут ждать разнообразные тематические зоны с тщательно разработанными экспозициями под каждую фигуру", - рассказал Мондриевский.

Посетителей будут удивлять новыми фигурами и увлекательными сюжетами. Общая территория парка - 1,5 га.

"Благодаря совместным усилиям городских властей и организаторов Дино-парка уже отреставрирована часть Гидропарка, проложены новые дорожки, созданы пешеходные зоны и места общего пользования", - отметил чиновник.

Льготный вход в парк будет доступен для:

- детей-сирот;

- детей до трех лет;

- детей-именинников;

- участников боевых действий;

- детей с инвалидностью с сопровождающими;

- участников АТО и детей погибших участников АТО;

- каждого третьего и последующего ребенка из многодетной семьи.

Первый в Украине парк динозавров открыли в селе Поляныця Яремчанского района Ивано-Франковской области. Больше 10 крупных фигур стояли на улице. Их изготавливали полгода в Китае. Дино-парк также побывал в Днепре, Харькове, Виннице и Ровно.