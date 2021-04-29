Когда заработает речной вокзал в Киеве

Речной вокзал в Киеве заработает в ближайшую субботу. Фото: УНИАН

Речной вокзал Киева начнет работу c 1 мая.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского речного вокзала в Facebook.

"В ближайшую субботу мы начинаем работу. Комфортные теплоходы с открытой верхней палубой ждут первых гостей в этом сезоне. Опытная команда на борту подарит самые лучшие впечатления от прогулки", - говорится в сообщении.

Вокзал будет работать с соблюдением всех карантинных правил.

Актуальное расписание можно узнать по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вокруг личного самолета Брежнева под Киевом задумали масштабный парк авиации

Напомним, с 1 мая в Киеве ослабляют строгий карантин. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Возобновят свою работу заведения общественного питания, школы и детские сады.