Когда заработает речной вокзал в Киеве

Речной вокзал Киева начнет работу c 1 мая.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского речного вокзала в Facebook.
"В ближайшую субботу мы начинаем работу. Комфортные теплоходы с открытой верхней палубой ждут первых гостей в этом сезоне. Опытная команда на борту подарит самые лучшие впечатления от прогулки", - говорится в сообщении.
Вокзал будет работать с соблюдением всех карантинных правил.
Актуальное расписание можно узнать по ссылке.
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Напомним, с 1 мая в Киеве ослабляют строгий карантин. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Возобновят свою работу заведения общественного питания, школы и детские сады.
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