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воскресенье, 03 октября 2021 21:35

"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом

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Автор: Facebook Яны Дугарь
  Военная медсестра Яна Дугарь (справа) и кардиохирург Юлия Кузьменко пришли поздравить Андрея Антоненко с юбилеем
Военная медсестра Яна Дугарь (справа) и кардиохирург Юлия Кузьменко пришли поздравить Андрея Антоненко с юбилеем

2 октября фронтмен группы "Riffmaster", сержант Сил специальных операций Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие концертом в столичном клубе "Docker pub".

Выступили первая группа Антоненко "Лепрозорий", группы MOTANKA, #KYIVMISTAh, Евгений Галич с O.Torvald, Сергей Танчинец из БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и другие. Дети Антоненко сыграли в составе группы Black Vivas: Варвара - на ударных, Виктор - на бас-гитаре. Сам Андрей выполнил свои самые популярные песни. В частности, неофициальный гимн спецназовцев ССО "Тихо ушел, тихо пришел".

Большинство зрителей были ветераны российско-украинской войны, действующие военнослужащие, волонтеры, музыканты. Поддержать и поздравить Антоненко пришел командующий Сил спецопераций Григорий Галаган. На праздновании также были военная медсестра Яна Дугарь и кардиохирург Юлия Кузьменко. Со сцены и из зала раздавалось "Слава Украине", "Героям слава", "Смерть врагам" и "Аваков - черт".

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Концерт длился с 17.00 почти до полуночи. Однако именинник оставил его раньше - из-за условий ночного домашнего ареста.

27 сентября суд смягчил Андрею Антоненко меру пресечения по "делу Шеремета". Круглосуточный домашний арест заменил на ночной. Из следственного изолятора его выпустили 30 апреля. За решеткой провел 504 дня.

Антоненко арестовали 12 декабря в позапрошлом году вместе с Юлией Кузьменко и Яной Дугарь, выдвинули подозрение в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Его взорвали 20 июля 2016-го в автомобиле в Киеве.

Мотивом фальсификации дела Антоненко в интервью журналу "Країна" и Gazeta.ua назвал дискредитацию Вооруженных сил и ветеранско-волонтерского движения.

Яна Дугарь эксклюзивно рассказывала, как познакомилась с Антоненко: "Когда услышала фамилию Антоненко, думала, это женщина. Андрей думал, что Дугарь - мужчина. Мы впервые встретились в июне на перекрестном допросе".

Автор: Gazeta.ua
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Дата
03
октября

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