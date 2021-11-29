Футбольные мячи с символикой России продают в Киеве - фото

В Киеве продают футбольные мячи, на которых изображена символика государства агрессора – Российской Федерации. На мячах написано "Russia" и изображен русский флаг.

Магазин, в который завезли такой товар, находится по просп. Шухевича, рассказал в Telegram активист Сергей Стерненко и показал фото, полученные от неравнодушных граждан.

Автор: t.me/ssternenko В Киеве продают футбольные мячи, на которых изображена символика РФ

"Вряд ли это ошибка при закупке, или "не заметили", ведь этот товар кто-то закупил, доставил, принял на склад и выставил на витрину", - считает Стерненко.

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В кадр попал ценник, на котором указано, что мячи стоят 65 грн.

Автор: t.me/ssternenko На мячах написано "Russia" и изображен русский флаг

Интернет-пользователи по-разному отреагировали на мяч с такой символикой.

"Проблема скорее у тех, кто это покупает. Если бы не они, то магазин бы и не продавал", "У продавцов "спорти вне политики", - пишут в комментариях.

В один из магазинов Ровно завезли тетради украинского производителя, на переплете которого изображен Собор Василия Блаженного с Красной площади в столице Российской Федерации. В ассортименте не было никаких других столиц мира, кроме этой.