Футбольные мячи с символикой России продают в Киеве - фото

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 612
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
1 Просмотров: 1278
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 342
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2124
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 378
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 1944
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Просмотров: 2799
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Просмотров: 882
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
1 Просмотров: 1323
Голодомор - ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина
Голодомор - ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина
2 Просмотров: 567
Фото
Все фото
12
2
11
21
18
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Из ЦУМа Ахметова эвакуировали людей
Из ЦУМа Ахметова эвакуировали людей
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Вторую очередь Музея Голодомора закончат в следующем году – Зеленский
Вторую очередь Музея Голодомора закончат в следующем году – Зеленский
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Видео
Все видео
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
На границе Украины завернули московского блогера
На границе Украины завернули московского блогера
Мужчину расстреляли на выходе из суда
Мужчину расстреляли на выходе из суда
В Киеве произошло массовое ДТП с участием девяти авто
В Киеве произошло массовое ДТП с участием девяти авто
В Киеве посреди Днепра огонь уничтожает кафе
В Киеве посреди Днепра огонь уничтожает кафе
Интервью
1/5
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 765
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3078
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3735
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4842
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1575
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
26 ноября 2021
Просмотров: 486
Майдан був очищенням
В останні дні помаранчевої революції мене образили. Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: ...
понедельник, 29 ноября 2021 08:45

Футбольные мячи с символикой России продают в Киеве - фото

  Комментировать

В Киеве продают футбольные мячи, на которых изображена символика государства агрессора – Российской Федерации. На мячах написано "Russia" и изображен русский флаг.

Магазин, в который завезли такой товар, находится по просп. Шухевича, рассказал в Telegram активист Сергей Стерненко и показал фото, полученные от неравнодушных граждан.

Автор: t.me/ssternenko
  В Киеве продают футбольные мячи, на которых изображена символика РФ
В Киеве продают футбольные мячи, на которых изображена символика РФ

"Вряд ли это ошибка при закупке, или "не заметили", ведь этот товар кто-то закупил, доставил, принял на склад и выставил на витрину", - считает Стерненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стала известна судьба новогодних игрушек с логотипом армии РФ

В кадр попал ценник, на котором указано, что мячи стоят 65 грн.

Автор: t.me/ssternenko
  На мячах написано "Russia" и изображен русский флаг
На мячах написано "Russia" и изображен русский флаг

Интернет-пользователи по-разному отреагировали на мяч с такой символикой.

"Проблема скорее у тех, кто это покупает. Если бы не они, то магазин бы и не продавал", "У продавцов "спорти вне политики", - пишут в комментариях.

В один из магазинов Ровно завезли тетради украинского производителя, на переплете которого изображен Собор Василия Блаженного с Красной площади в столице Российской Федерации.

В ассортименте не было никаких других столиц мира, кроме этой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Футбольные мячи с символикой России продают в Киеве - фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
ноября

Утвердили официальные символы главы государства

Самое читаемое
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
 1 Просмотров: 24914
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды Просмотров: 7452
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали &quot;дешевой приспособленкой&quot;
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали "дешевой приспособленкой" 1 Просмотров: 7200
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
 Просмотров: 7083
Лавандовый флер и конфетное омбре: показали 7 идей нежного маникюра
Лавандовый флер и конфетное омбре: показали 7 идей нежного маникюра
7
 Просмотров: 5454
Новости Киева
"Такой в мире еще не делали": главной елкой Украины обещают ошеломить
"Такой в мире еще не делали": главной елкой Украины обещают ошеломить Просмотров: 531
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
12
 Просмотров: 342
Из ЦУМа Ахметова эвакуировали людей
Из ЦУМа Ахметова эвакуировали людей
2
 Просмотров: 2763
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
11
 Просмотров: 1944
"Убрать грудь": придумали, как декоммунизировать "Родину-мать"
"Убрать грудь": придумали, как декоммунизировать "Родину-мать" Просмотров: 2160
Больше всего комментируют
12
Порошенко объяснил, как можно остановить Путина
4
ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"
3
Ветеран войны, депутат Харьковского горсовета от "ЕС" Корсунов нашел в своей машине прослушку
1
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
1
Байден отреагировал на разговоры о перевороте в Украине
Голосов: 7060
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть