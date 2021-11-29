Футбольные мячи с символикой России продают в Киеве - фото

В Киеве продают футбольные мячи, на которых изображена символика государства агрессора – Российской Федерации. На мячах написано "Russia" и изображен русский флаг.
Магазин, в который завезли такой товар, находится по просп. Шухевича, рассказал в Telegram активист Сергей Стерненко и показал фото, полученные от неравнодушных граждан.
"Вряд ли это ошибка при закупке, или "не заметили", ведь этот товар кто-то закупил, доставил, принял на склад и выставил на витрину", - считает Стерненко.
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В кадр попал ценник, на котором указано, что мячи стоят 65 грн.
Интернет-пользователи по-разному отреагировали на мяч с такой символикой.
"Проблема скорее у тех, кто это покупает. Если бы не они, то магазин бы и не продавал", "У продавцов "спорти вне политики", - пишут в комментариях.
В один из магазинов Ровно завезли тетради украинского производителя, на переплете которого изображен Собор Василия Блаженного с Красной площади в столице Российской Федерации.
В ассортименте не было никаких других столиц мира, кроме этой.
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