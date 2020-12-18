Епифаний прокомментировал скандал вокруг шляпы на главной елке страны

Епифаний объяснил, почему ПЦУ настаивала, чтобы на елке была звезда, а не шляпа. Фото: 24 канал

Православная церковь Украины была вынуждена вмешаться в скандал вокруг сказочной шляпы на главной елке страны в Киеве.

Об этом заявил глава ПЦУ митрополит Епифаний.

"Перед древней Софией зажигают новогоднюю елку. И традиционно, что каждый год на верхушке размещали звезду, которая символизирует Вифлеемскую. А в этом году общество увидело другой символ, не традиционный. И мы как церковь уже отреагировали тогда, когда увидели, что в обществе назрели споры. И такие споры довольно веские. И поэтому мы как церковь вынуждены были выразить свою четкую позицию, что нужно следовать традициям", - сказал он в интервью "Радио Свобода".

По его мнению, изменение этой традиции требует "всенародного обсуждения", или хотя бы на уровне Киева. Он доволен тем, что организаторы "сразу поняли свою ошибку и отреагировали", заменив шляпу на звезду.

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Иван Сидор с пресс-службы ПЦУ выразил свое возмущение касательно шляпы на елке, назвав ее "колдовской". По замыслу организаторов, в этом году верхушку главной елки страны должна украшать сказочная шляпа. Она символизирует сказку и была словно оберегом для лесных зверей. После появления шляпы на елке общество условно разделилось на 2 группы: кому верхушка понравилась, а кому наоборот. В результате скандала шляпу демонтировали и заменили на рождественскую звезду.